Премьерные платежки: в "Свободе слова Савика Шустера" обсудят коммунальные услуги в Украине

В пятницу, 14 февраля, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят стоимость коммунальных услуг в Украине.
Трансляцию можно будет посмотреть на странице шоу в Facebook или на YouTube-канале Shuster online.
В студии развернется острая дискуссия с премьером и правительством в поисках ответов на актуальные вопросы по коммунальным тарифам.
Участие в обсуждении примут:
Алексей Гончарук, премьер-министр Украины,
Олег Ляшко, лидер партии "Радикальная партия",
Алексей Оржель, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины,
Геннадий Зубко, вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины (2014 - сентябрь 2019),
Валерий Тарасюк, председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП),
Алексей Кучеренко, народный депутат, ВО "Батькивщина", заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ;
Юлия Ковалив, заместитель председателя Офиса Президента Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинцы с нулевым потреблением газа все равно будут платить за его транспортировку, но минимальную стоимость.
В феврале украинцам придут платежки с самыми маленькими суммами за жилищно-коммунальные услуги за всю зиму.
С января 2019 года по январь 2020 года цена для газ для населения снизилась на 25%. Это стало возможным благодаря действиям правительства
Плату за транспортировку газа отделили от основной платежки, чтобы можно было свободно выбирать поставщика.
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