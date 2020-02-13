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13 февраля • обновлено в 22:25
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Премьерные платежки: в "Свободе слова Савика Шустера" обсудят коммунальные услуги в Украине

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В пятницу, 14 февраля, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят стоимость коммунальных услуг в Украине.

Трансляцию можно будет посмотреть на странице шоу в Facebook или на YouTube-канале Shuster online.

В студии развернется острая дискуссия с премьером и правительством в поисках ответов на актуальные вопросы по коммунальным тарифам.

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Премьерные платежки: в "Свободе слова Савика Шустера" обсудят коммунальные услуги в Украине

Участие в обсуждении примут:

  • Алексей Гончарук, премьер-министр Украины,

  • Олег Ляшко, лидер партии "Радикальная партия",

  • Алексей Оржель, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины,

  • Геннадий Зубко, вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины (2014 - сентябрь 2019),

  • Валерий Тарасюк, председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП),

  • Алексей Кучеренко, народный депутат, ВО "Батькивщина", заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ;

  • Юлия Ковалив, заместитель председателя Офиса Президента Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Украинцы с нулевым потреблением газа все равно будут платить за его транспортировку, но минимальную стоимость.

  • В феврале украинцам придут платежки с самыми маленькими суммами за жилищно-коммунальные услуги за всю зиму.

  • С января 2019 года по январь 2020 года цена для газ для населения снизилась на 25%. Это стало возможным благодаря действиям правительства

  • Плату за транспортировку газа отделили от основной платежки, чтобы можно было свободно выбирать поставщика.

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Читайте все новости по теме "Свобода слова Савика Шустера" на OBOZREVATEL.

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Свобода слова Савика Шустера
Персона
Савик Шустер
Место
Украина
Тег
коммунальные услуги
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