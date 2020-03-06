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6 марта • обновлено в 10:41
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Премьер Шмыгаль пообещал украинцам индексацию пенсий: названы сроки

3.4т
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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что индексация пенсий в Украине будет проведена в 2020 году.

Об этом он сказал в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг, 5 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Индексация пенсий в Украине

Индексация пенсий в Украине

"Мы будем проводить индексацию пенсий в этом году. Для этого нужно взять и посмотреть, чем мы владеем в бюджете, и мы уже начали делать это сегодня. Я не буду обманывать, что завтра мы проиндексируем пенсии, но мы сделаем это в этом году и найдем эту возможность обязательно, и не подведем пенсионеров, тех, кто заслужил свои пенсии", – сказал Шмыгаль.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине отменили осовременивание пенсий в марте, которое должно было привести к росту выплат на 8-12%. Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в законе не прописаны четкие сроки, потому решение по пенсиям будет принято "в течение года".

Кабинет министров Украины отменил осовременивание пенсий с 1 марта с нарушением закона и может получить множество судебных исков от простых украинцев.

В Украине индексацию пенсий проведут не в марте, как это было в прошлом году, а только в сентябре 2020-го. В среднем для пенсионеров старше 80 лет прибавка составит 700 грн с учетом повышения прожиточного минимума.

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Читайте все новости по теме "Повышение зарплат и пенсий" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Темы
Повышение зарплат и пенсий Пенсия в Украине
Место
Украина
Теги
пенсии повышение пенсий
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
четверг прошел? Дождик прошел? А клоун свистнул? #НЕПЕРЕХОЖУНАЛИЧНОСТИ
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
"...кто заслужил свои пенсии", // Вообще люди пенсии заработали, за исключением кто на социальных пенсиях.
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