Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что индексация пенсий в Украине будет проведена в 2020 году.

Об этом он сказал в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг, 5 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Индексация пенсий в Украине

"Мы будем проводить индексацию пенсий в этом году. Для этого нужно взять и посмотреть, чем мы владеем в бюджете, и мы уже начали делать это сегодня. Я не буду обманывать, что завтра мы проиндексируем пенсии, но мы сделаем это в этом году и найдем эту возможность обязательно, и не подведем пенсионеров, тех, кто заслужил свои пенсии", – сказал Шмыгаль.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине отменили осовременивание пенсий в марте, которое должно было привести к росту выплат на 8-12%. Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в законе не прописаны четкие сроки, потому решение по пенсиям будет принято "в течение года".

Кабинет министров Украины отменил осовременивание пенсий с 1 марта с нарушением закона и может получить множество судебных исков от простых украинцев.

В Украине индексацию пенсий проведут не в марте, как это было в прошлом году, а только в сентябре 2020-го. В среднем для пенсионеров старше 80 лет прибавка составит 700 грн с учетом повышения прожиточного минимума.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!