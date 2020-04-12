Председатель набсовета Укрэксимбанка получила полмиллиона гривень гонораров

Председатель наблюдательного совета Укрэксимбанка Оляны Гордиенко в начале апреля получила гонорары и другие выплаты от банка на 511 тыс. гривень.

Об этом свидетельствуют данные электронной декларации чиновницы. Другие же члены наблюдательного совета получили еще по около 400 тыс. гривень.

Так, член наблюдательного совета Укрэксимбанка Сергей Коновец и представитель Кабмина в наблюдательном совете Юрий Буца получили в апреле по 432 тыс. гривень. А Дмитрий Каплюк, полномочия которого были прекращены на прошлой неделе и Виктория Страховая получили по 393 тыс. гривень.

Декларация Оляны Гордиенко скрин

Декларация Оляны Гордиенко скрин

Как ранее сообщал OBOZREVATEL , президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зарплата всех государственных служащих в Украине теперь не будет превышать 47 000 гривен.