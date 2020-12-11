Предприниматели смогут оформить 8 тысяч помощи через "Дію": как это сделать

С 14 декабря в сервисе "Дія" появится возможность оформить одноразовую "карантинную помощь" для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) в размере 8 тысяч гривен.

Как заявил в эфире программы "Право на владу" заместитель министра развития экономики Тарас Качка, подать заявки можно будет до 21 декабря (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Чиновник пояснил, что программа помощи рассчитана на людей, которые работали легально и платили единый социальный взнос (ЕСВ), а реализовывать и контролировать ее будет Пенсионный фонд.

Всего, по словам Качки, получить помощь должны 1,7 млн человек, а общая сумма выделенных средств составляет 12 миллиардов гривен.

В то же время на сайте Министерства социальной политики уточняется, что для получения помощи необходимо выполнить три шага:

иметь открытый банковский счет по стандарту IBAN;

подключиться к порталу "Дія";

подать через портал "Дія" заявку до 21 декабря включительно.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада поддержала в целом президентский законопроект, который предусматривает выплату наемным сотрудникам и физлицам-предпринимателям по 8 тысяч грн.

Документ предусматривает единоразовую помощь наемным сотрудникам со средней зарплатой за третий квартал 2020 года до 30 тысяч грн в месяц, а также физлицам-предпринимателям (ФЛП), зарегистрированным не менее трех месяцев назад. Однако для получения такой помощи наемный сотрудник не должен работать по совместительству.