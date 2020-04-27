Правительство выделило 6 млрд гривен на помощь безработным украинцам

Кабинет министров Украины выделил 6 млрд гривен для финансирования выплаты помощи по безработице.

Постановление об этом было принято на внеочередном заседании правительства, говорится в сообщении на сайте Министерства развития экономики в понедельник, 27 апреля. Также утвержден порядок использования этих средств.

Пособие по безработице

На что будут направлены эти средства

- выплату пособия по безработице – 1,277 млрд грн:

повышение минимального размера пособия по безработице с 650 грн. до 1000 гривен;

помощь уволенным по собственному желанию с 1 дня, а не как было раньше 91 дня

выплата всем безработным с 1 дня регистрации, а не с 7 как было раньше.

- пособия по частичной безработице – 4,723 млрд грн:

выплаты субъектам малого и среднего предпринимательства на период карантина для покрытия расходов на зарплату рабочим, которым было сокращено рабочее время.

"Это позволит решить две ключевые цели. Первая – обеспечить реальную помощь людям, которые уже потеряли работу. А вторая – помочь работодателям с выплатой зарплат их работникам и тем самым предупредить увольнения, сохранить рабочие места", – сказал министр экономики Игорь Петрашко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в связи с карантином временно приостановили деятельность 29% компаний, тогда как 6% полностью закрыли свой бизнес.

Количество безработных в Украине достигло 364 тыс. по состоянию на 7 апреля, что на 13% больше по сравнению с 2019 годом.

Украинские на карантине предлагают удаленную работу с заработной платой от 10 до 35 000 гривен.

В Украине минимальная помощь по безработице без учета заработной платы и страхового стажа на период карантина увеличилась с 650 грн до 1000 грн.

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