Правительство выделило 6 млрд гривен на помощь безработным украинцам

Кабинет министров Украины выделил 6 млрд гривен для финансирования выплаты помощи по безработице.
Постановление об этом было принято на внеочередном заседании правительства, говорится в сообщении на сайте Министерства развития экономики в понедельник, 27 апреля. Также утвержден порядок использования этих средств.
Пособие по безработице
На что будут направлены эти средства
- выплату пособия по безработице – 1,277 млрд грн:
повышение минимального размера пособия по безработице с 650 грн. до 1000 гривен;
помощь уволенным по собственному желанию с 1 дня, а не как было раньше 91 дня
выплата всем безработным с 1 дня регистрации, а не с 7 как было раньше.
- пособия по частичной безработице – 4,723 млрд грн:
выплаты субъектам малого и среднего предпринимательства на период карантина для покрытия расходов на зарплату рабочим, которым было сокращено рабочее время.
"Это позволит решить две ключевые цели. Первая – обеспечить реальную помощь людям, которые уже потеряли работу. А вторая – помочь работодателям с выплатой зарплат их работникам и тем самым предупредить увольнения, сохранить рабочие места", – сказал министр экономики Игорь Петрашко.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в связи с карантином временно приостановили деятельность 29% компаний, тогда как 6% полностью закрыли свой бизнес.
Количество безработных в Украине достигло 364 тыс. по состоянию на 7 апреля, что на 13% больше по сравнению с 2019 годом.
Украинские на карантине предлагают удаленную работу с заработной платой от 10 до 35 000 гривен.
В Украине минимальная помощь по безработице без учета заработной платы и страхового стажа на период карантина увеличилась с 650 грн до 1000 грн.
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