Карантин в Украине: украинцы смогут получить пособие по частичной безработице

Валентина Гембарская Личные финансы 13:35, 22.04.2020 Обновлено: 13:53, 22.04.2020

Кабинет министров установил пособие по частичной безработице на период карантина в размере двух третей оклада, но не более минимальной зарплаты.

Такое решение правительство одобрило на заседании в среду, 22 апреля.

Как украинцы могут получить помощь по безработице:

  • в случае вынужденного сокращения из-за карантина помощь предоставляется территориальными органами Центра занятости;

  • в других случаях работодателем (кроме лиц, работающих по совместительству)

  • сумма предоставляется на срок сокращения деятельности плюс 30 дней после завершения карантина;

  • работодатель может обратиться за получением средств для выплат в случае уплаты единого взноса в течение шести месяцев, предшествующих дате сокращения деятельности;

  • работодатель не может расторгать трудовой договор с работником, которому выплачивалось пособие в течение периода, равному периоду выплаты.

Постановление Кабмина
Телеграмм-канал Гончаренко

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине минимальная помощь по безработице без учета заработной платы и страхового стажа на период карантина увеличилась с 650 грн до 1000 грн.

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