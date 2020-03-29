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29 марта • обновлено в 22:25
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Правительство упростило условия получения пособия по безработице: что изменилось

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Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.

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Такое решение было принято в воскресенье, 29 марта, на внеочередном заседании правительства, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

"Отныне регистрация безработных будет осуществляться с первого дня после подачи соответствующего заявления в Центр занятости. Назначение выплаты в таком случае так же будет осуществляться с первого дня регистрации", – пояснил он.

Пособие по безработице

Пособие по безработице

Коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров намерен сократить зарплату топ-чиновников и предложить Верховной Раде уменьшить доходы госбюджета на 122,945 млрд, а расходы увеличить на 79,215 млрд гривен из-за COVID-19.

В Верховной Раде также зарегистрировали проект постановления, согласно которому все зарплаты народных депутатов могут передать на борьбу с пандемией коронавируса.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Выплаты и документы Социальные выплаты Работа в Украине Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Денис Шмыгаль
Место
Украина
Теги
безработица карантин Кабинет министров Украины
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