Появилась новая схема ввоза "евроблях" в Украину: в чем суть

В Украине владельцы авто на еврономерах придумали, как обойти растаможку. Авто регистрируют на одной из европейских фирм.

Далее делают документы, согласно которым "евробляхи" перевозят товар для украинских компаний. В этом случае растаможка машины не нужна. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на активистов "Авто Евро Силы".

"Есть стамбульская конвенция, ратифицированная Украиной, Украина является участником. Конвенция прописывает всю процедуру ввоза товара в Украину автомобилями не украинской регистрации", — говорит активист Дмитрий Юмаев.

Пока же машины, которые решили загнать в Украину в обход закона, стоят на границе.

Эти авто зарегистрированы на литовскую фирму, которая по соглашению направила груз украинской компании. По словам активистов, якобы граждане Литвы, которые владеют машинами, наняли украинцев, чтобы выполнить процедуру.

Таможенники же выявили, что каждая из машин в качестве груза перевозит коробку бумаги, которая не является коммерческим грузом.

"Украина и Литва имеют соглашение о международных перевозках пассажиров и грузов. И этим соглашением предусмотрено, что грузовые перевозки осуществляются грузовыми транспортными средствами", — сообщил начальник управления организации таможенного контроля Львовской таможни Степан Бочаров.

"Евробляхи" в Украине Автотема

Активисты подтверждают, что это схема для ввоза в Украину "евроблях".

"Такие попытки были и раньше под пониманием транспортного средства коммерческого назначения. Но согласно тем самым соглашениям — эти попытки были пресечены", — утверждают таможенники.

По словам юристов, груз действительно можно перевозить только грузовыми авто. Однако активисты могут воспользоваться другой лазейкой: если докажут, что между водителями и литовской фирмой не трудовые, а гражданско-правовые отношения. То есть работник может работать удаленно — таможенники вынуждены будут пропустить авто.

"Считаю, что законодатель должен немедленно эту маленькую лазейку в законе закрыть, чтобы не образовалась большая дыра в границе, которая и породила ввоз большого количества "евроблях". Формально эта позиция действительно не закрыта законодательно", — сказал юрист Олег Мицик.

Пока же машины были перемещены на склад таможни.

Как сообщал OBOZREVATEL, 33% украинцев считают, что тех, кто так и не оформил авто и продолжает на нем ездить, нужно штрафовать по крупному, поскольку закон один для всех. В частности, лишь 9% читателей уверены, что "евробляхеров" нужно простить и забыть, так как у многих нет денег на растаможку.

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