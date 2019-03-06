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Появилась новая схема ввоза "евроблях" в Украину: в чем суть

25.2тЧитать материал на украинском

В Украине владельцы авто на еврономерах придумали, как обойти растаможку. Авто регистрируют на одной из европейских фирм.

Далее делают документы, согласно которым "евробляхи" перевозят товар для украинских компаний. В этом случае растаможка машины не нужна. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на активистов "Авто Евро Силы".

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"Есть стамбульская конвенция, ратифицированная Украиной, Украина является участником. Конвенция прописывает всю процедуру ввоза товара в Украину автомобилями не украинской регистрации", — говорит активист Дмитрий Юмаев.

Пока же машины, которые решили загнать в Украину в обход закона, стоят на границе.

Эти авто зарегистрированы на литовскую фирму, которая по соглашению направила груз украинской компании. По словам активистов, якобы граждане Литвы, которые владеют машинами, наняли украинцев, чтобы выполнить процедуру.

Таможенники же выявили, что каждая из машин в качестве груза перевозит коробку бумаги, которая не является коммерческим грузом.

"Украина и Литва имеют соглашение о международных перевозках пассажиров и грузов. И этим соглашением предусмотрено, что грузовые перевозки осуществляются грузовыми транспортными средствами", — сообщил начальник управления организации таможенного контроля Львовской таможни Степан Бочаров.

"Евробляхи" в Украине

"Евробляхи" в Украине

Автотема

Активисты подтверждают, что это схема для ввоза в Украину "евроблях".

"Такие попытки были и раньше под пониманием транспортного средства коммерческого назначения. Но согласно тем самым соглашениям — эти попытки были пресечены", — утверждают таможенники.

По словам юристов, груз действительно можно перевозить только грузовыми авто. Однако активисты могут воспользоваться другой лазейкой: если докажут, что между водителями и литовской фирмой не трудовые, а гражданско-правовые отношения. То есть работник может работать удаленно — таможенники вынуждены будут пропустить авто.

"Считаю, что законодатель должен немедленно эту маленькую лазейку в законе закрыть, чтобы не образовалась большая дыра в границе, которая и породила ввоз большого количества "евроблях". Формально эта позиция действительно не закрыта законодательно", — сказал юрист Олег Мицик.

Пока же машины были перемещены на склад таможни.

Как сообщал OBOZREVATEL, 33% украинцев считают, что тех, кто так и не оформил авто и продолжает на нем ездить, нужно штрафовать по крупному, поскольку закон один для всех. В частности, лишь 9% читателей уверены, что "евробляхеров" нужно простить и забыть, так как у многих нет денег на растаможку.

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Тема
Авто на еврономерах
Место
Украина
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Гадюкин Емельян
Гадюкин Емельян
Буратины!.....Наё..ь государство дело безнадёжное - на долгой дистанции ОНО наё..т ВСЕГДА! Посему....ТРЕБОВАТЬ надо отмены ЗАГРАДИТЕЛЬНЫХ акцизов и пошлины. При платеже в 20% по ШВАКЕ хитрить НИКТО не будет. В той же не входящей в ЕС Швейцарии не защищают заводы жлобов типа Пэци по прикрутке колес..там НИКОМУ и в голову не приходит дурковать на австрийских или немецких номерах. И это при том, что средняя там за 5 000 и машины даже дешевле немецких. Хватит быть ДУРАКАМИ....НХЙ Пэцю и его Банду ПП....Пошлина в 20% на авто из ЕС и тема закрыта НАВСЕГДА!!!!!
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Powell Evelyn
Powell Evelyn
Google зараз платить $ 17000 до $ 22000 на місяць для роботи в Інтернеті з дому. Я приєднався до цієї роботи 2 місяці Tому, і я заробив $ 20544 в свій перший місяць від цієї роботи. Я можу сказати, що моє життя змінилося - повністю на краще! Перевірте, що я роблю... ===>>> w­w­w­.­W­e­b­J­o­b­9­8­.­C­o­m
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Приходько Егор
Приходько Егор
платить налоги в казну что бы зарплату получали учителя, врачи и пожарные? на ну нахер! уж лучше всех обмануть и потом дальше выть страна разваливается.
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Гадюкин Емельян
Гадюкин Емельян
Приходько Егор, Ты ПИДАР не учителям заплатил, когда авто на украинской регистрации купил..Ты ОТДАЛ свой ТРУД в руки Пэци и его Банды ПП.....ОНИ и установили ОГРАЖДАЮЩИЕ их частный бизнес от ввоза мимо их кармана АКЦИЗЫ и пошлину! А учителям и бабулькам аж за глаза хватит 20% только НДС по ШВАКЕ листу.....Чего в СУММЕ будет в разы БОЛЬШЕ, .....но вот только МИМО карманов Пэци и Банды ПП!!!! НУ и ты, тупой дятел, купишь себе честно и дешево авто из ЕС заплатив за него только 20 % НДС...всё тем же учителям и бабулькам...а то еще и жене купишь...заплатив за ДВА всё тем же учителям и бабулькам. А там еще и папнька твой решит москвича поменять на Гольфа.....и такого будет ...а как у бездятловой Литвы.....В РАЗЫ БОЛЬШЕ!
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Приходько Егор, это дерьмо кацапское переобулось на лету! Кацапидар - шо тебе, сука, тут надо? Пшел, алень!
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