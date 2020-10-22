Повысят пенсионный возраст и пересчитают все выплаты: чего ждать украинцам в 2021-м

В Украине в следующем году пересчитают все пенсии, увеличат возраст выхода на заслуженный отдых для женщин, а также увеличат требования к стажу.

О том, что ждет пенсионеров в следующем году, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Повысят требования к стажу

В Украине в 2021-м на пенсию в 60 лет смогут выйти только те, кто имеет 28 лет стажа. Таким образом, минимальное требование увеличится еще на 12 месяцев. При этом, чтобы докупить год стажа, придется заплатить 31 680 грн (в январе текущего года было 24 937 грн).

Так, в Украине поэтапно повышается требование для выхода на пенсию в 60 лет. В 2020-м это 27 официально отработанных лет, а в 2021-м – уже 28 лет. В 2028-м граница увеличится до 35. Что это означает? К примеру, если вам сейчас 40 лет, у вас уже должно быть минимум 15 лет стажа.

Есть три "двери". Первая – вовсе остаться без пенсии. Такое будущее грозит тем, кто официально не имеет и 15 лет стажа. Вторая – выйти на пенсию в 63 года. Сейчас для этого нужно от 17 до 27 лет стажа, а в 2028-м (последний этап повышения требования) – от 25 до 35 лет.

Пересчитают пенсии

В Украине минимальную пенсию в декабре 2020-го повысят с 1712 до 1769 грн, а с июля 2021-го до 1854 грн, а с декабря следующего года – до 1934 грн. Такое повышение связано с перерасчетом прожиточного минимума, который уже заложен в бюджете на следующий год.

Как будут повышать пенсию в 2021 году

С 1 января минимальная пенсия повысится с 2100 грн до 2400 грн.

С 1 марта – индексация пенсий. Ее параметры определят в феврале, поскольку индекс, на который повышать пенсию, считается 50% роста за предыдущий год заработной платы в стране и инфляции.

В апреле состоится автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров.

В июле повысят выплаты пенсионерам 75 лет, имеющих стаж 20 лет (для женщин) и 25 лет (для мужчин) – на 400 грн. Это повышение коснется 1 млн пенсионеров.

В июле будет повышен прожиточный минимум. В Украине пересчитают все надбавки к пенсиям, все сверхурочные надбавки за стаж.

В декабре будет повышение прожиточного минимума, что тоже приведет к увеличению пенсий.

Повысят пенсионный возраст

В Украине с 1 апреля 2021 года пенсионный возраст повысят с 59,5 до 60 лет. Следующий пересмотр этого показателя пока что не планируется.

Об этом говорится в законе "Об общегосударственном обязательном пенсионном страховании". Законом №0972 право женщин выходить на пенсию раньше мужчин предлагали сохранить, однако Верховная Рада этот документ отменила.

Отметим, как ранее заявляла министр соцполитики Марина Лазебная, в Кабмине работают над новыми параметрами пенсионной системы, в результате чего часть украинцев сможет выходить на заслуженный отдых раньше. Например, разрешить делать это тем, кто уже заработал 40 лет стажа.

При этом воспользоваться таким правом смогут только те, кто начал работать раньше 20 лет и имеет непрерывный стаж. К слову, украинцы, которые на время карантина временно остались без работы или лишились части зарплаты, в будущем могут получить более низкую пенсию. Так, в формуле расчета пенсий учитывается как стаж, так и размер заработной платы. Если на время карантина потерять работу на несколько месяцев или получать более низкую зарплату, в будущем это повлияет и на размер пенсионной выплаты.