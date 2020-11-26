Повышение зарплат украинским учителям отложили до конца 2021 года

Министр финансов Сергей Марченко (чиновник) заявил, что повышение зарплат учителям откладывается из-за нехватки денег в разгар пандемии коронавируса.

В эфире программы "Право на владу" он уточнил, что в бюджете на 2021 год все же предусмотрен рост зарплат для педагогов, но только на 30% (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Зарплаты учителей повышались последние годы повышались серьезными темпами. Есть постановление, которое предусматривает повышение в разы, но мы не можем себе этого обеспечить, особенно в период пандемии, когда нам нужно поддержать медиков", – пояснил Марченко.

Для такого повышения, по его словам, в бюджете должны быть средства. На вопрос о том, когда педагоги могут рассчитывать на более высокую оплату труда, министр не смог сказать.

При этом Марченко добавил в бюджете на 2021 год уже предусмотрено повышение на 30%. "Есть единая тарифная сетка, есть минимальная зарплата. Зарплаты не будут снижены и будут повышены в запланированных объемах", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство отменило постановление, которое предусматривало повышение зарплат учителей с 1 января 2021 года в размере трех прожиточных минимумов – до 70%.

Напомним, что Кабинет министров 26 ноября утвердил ко второму чтению законопроект о государственном бюджете на 2021.