Повышение зарплат украинским педагогам приостановили, нет денег – Минобразования

В Украине из-за нехватки денег приостановили действие постановления, которое предусматривало повышение должностного оклада педагогам.

Документ был принять правительством в прошлом году. Его действие приостановлено до 31 декабря 2020 года, сообщается на сайте Министерства образования и науки.

Документ предусматривал постепенное увеличение оклада до 2023 года до уровня четырех прожиточных минимумов, но у местных бюджетах денег на это пока нет.

В ведомстве подчеркнули, что заинтересованы во введении в действие именно этого постановления, поскольку оно выполняет не только нормы законодательства, но и повышает социальные стандарты и гарантии государства, направленные на повышение уровня жизни педагогов.

В Минобразования заявили, что эту проблему нужно немедленно решить. Министерство уже попросило правительство предусмотреть в госбюджете на 2021 год необходимые средства.

"При формировании бюджета области размер оплаты труда педагогических, научно-педагогических и научных работников имеет очень важное значение", – говорится в сообщении.

По предварительным расчетам специалистов МОН, внедрение программы в 2021 году потребует дополнительно около 50 млрд грн (государственный бюджет – около 39 млрд грн, местные бюджеты – около 11 млрд грн).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кабмин утвердил график, согласно которому минималка должна вырасти с 1 сентября до 5000 грн, с 1 января 2021 – до 6000 грн, с 1 июля 2021 – до 6500 грн.

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