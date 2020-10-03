Повышение зарплат учителей планируют отменить: проект решения Кабмина

В Украине Кабинет министров планирует отменить повышение минимального оклада учителя с 1 января 2021-го. Соответствующий проект постановления уже разработан.

Документ опубликовала на своей сайте Федерация профсоюзов. Причина такого решения – отсутствие средств для реализации повышения. Ранее предыдущий состав правительства отсрочил повышение минимального оклада до уровня трех прожиточных минимумов для работоспособных (6810 грн) на 2021-й. Теперь же Кабинет министров предлагает не повышать оклады до 2022 года.

Повышение зарплат планируют отменить spo.fpsu.org.ua/

Согласно действующему постановлению:

минимальный оклад с 1 января 2021 года – 3 ПМ (6810 грн на данный момент); повышение планируют отменить;

минимальный оклад с 1 января 2022 года – 3,5 ПМ (повышение останется в силе);

минимальный оклад с 1 января 2021 года – 4 ПМ (повышение останется в силе).

Напомним, новая система оплаты труда для педагогов будет введена до 2023 года. При этом уже со следующего года все украинские учителя будут получать надбавку за престижность в размере 30% должностного оклада (ставки заработной платы).

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