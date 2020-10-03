Повышение зарплат учителей планируют отменить: проект решения Кабмина
В Украине Кабинет министров планирует отменить повышение минимального оклада учителя с 1 января 2021-го. Соответствующий проект постановления уже разработан.
Документ опубликовала на своей сайте Федерация профсоюзов. Причина такого решения – отсутствие средств для реализации повышения. Ранее предыдущий состав правительства отсрочил повышение минимального оклада до уровня трех прожиточных минимумов для работоспособных (6810 грн) на 2021-й. Теперь же Кабинет министров предлагает не повышать оклады до 2022 года.
Согласно действующему постановлению:
минимальный оклад с 1 января 2021 года – 3 ПМ (6810 грн на данный момент); повышение планируют отменить;
минимальный оклад с 1 января 2022 года – 3,5 ПМ (повышение останется в силе);
минимальный оклад с 1 января 2021 года – 4 ПМ (повышение останется в силе).
Напомним, новая система оплаты труда для педагогов будет введена до 2023 года. При этом уже со следующего года все украинские учителя будут получать надбавку за престижность в размере 30% должностного оклада (ставки заработной платы).
Как сообщал OBOZREVATEL:
В начале июля 2019 года Кабмин одобрил реформу оплаты труда педагогов с повышением до четырех прожиточных минимумов минимального оклада до 2023 года.
Однако министр образования сообщила, что образовательная субвенция на 2020 год не увеличена, поэтому зарплаты учителям не поднимут.
Впоследствии руководитель МОН предложила закрыть школы и повысить зарплаты.
Образовательный комитет Верховной Рады предоставил предложение бюджетному комитету увеличить на 5,1 млрд грн расходы на повышение оплаты труда педагогов. Дополнительные средства должны направляться на повышение зарплаты наименее защищенным категориям педагогических работников. Однако предложения были отклонены.