После карантина до 30% украинцев откажется работать в офисах – Торговая Гильдия

В Украине после карантина около 30% сотрудников откажется возвращаться на работу в офисы.

Об этом со ссылкой на оценки управляющего партнера Украинской Торговой Гильдии Offices Владимира Гелюты сообщает UBR. "Скорее всего, до 30% сотрудников останутся работать удаленно. Они прочувствовали, насколько это удобно и выгодно – не нужно тратить деньги на поездки в офис, бесчисленное количество кофе в стаканчиках и еду из кафе, а главное – высвобождается время, которое раньше уходило на дорогу, а теперь можно использовать для более полезных занятий", – отмечает Владимир Гелюта.

Карантин вынудил многие компании перевести своих сотрудников на удаленную работу. И чем дольше длится карантин, тем больше вероятность, что белые воротнички не захотят возвращаться в офис. Удобно это не только сотрудникам, но и компаниям, так как они тратят огромные деньги на содержание офиса, сотрудников, коммунальные услуги. Менеджмент в такой ситуации сократит свои площади, оставив только определенные службы, которые не могут не находиться в офисе.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, правительство Украины планирует создать в стране около полмиллиона рабочих мест при этом зарплата будет варьироваться от 6 до 8 тысяч грн.

Кабмин не хочет отпускать заробитчан, которые вернулись в Украину, обратно на работу за границу. Даже при условии, что другие страны специально для них будут ослаблять карантинные ограничения и помогать с выездом.

Тем временем, с 1 марта Германия упростила правила трудоустройства для украинцев. Теперь граждане Украины с дипломом или квалификацией и опытом работы, а также со знанием языка могут приехать в Германию и в течение полугода искать там работу.