Украина начала выплачивать предпринимателям помощь: кому положена и как оформить

Украинские предприниматели, которые не работали на карантине и не имеют наемных работников, могут получить финансовую помощь по частичной безработице.

Как сообщила пресс-служба Государственного центра занятости, физические лица-предприниматели должны быть застрахованными, то есть уплачивать единый социальный взнос.

Чтобы получить деньги, ФЛП в течение 90 дней с момента приостановления или сокращения деятельности нужно обратиться в центр занятости по месту уплаты ЕВ. Туда нужно принести необходимый пакет документов.

Помощь устанавливается за каждый час сокращения деятельности и из расчета двух третей от базы начисления ЕВ, но не больше минимальной зарплаты (4723 грн) в месяц.

Помощь предоставляется на период приостановления/сокращения деятельности, а также в течение 30 календарных дней после окончания карантина.

Налог на доходы физических лиц и военный сбор с пособий не взимается.

Детальную квалифицированную консультацию по оформлению помощи можно получить в любом центре занятости в телефонном режиме, добавила пресс-служба.

Украина выплатит пособия ФЛП из-за карантина Иллюстрация

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