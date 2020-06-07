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7 июня • обновлено в 20:40
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Украина начала выплачивать предпринимателям помощь: кому положена и как оформить

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Украинские предприниматели, которые не работали на карантине и не имеют наемных работников, могут получить финансовую помощь по частичной безработице.

Как сообщила пресс-служба Государственного центра занятости, физические лица-предприниматели должны быть застрахованными, то есть уплачивать единый социальный взнос.

Чтобы получить деньги, ФЛП в течение 90 дней с момента приостановления или сокращения деятельности нужно обратиться в центр занятости по месту уплаты ЕВ. Туда нужно принести необходимый пакет документов.

Помощь устанавливается за каждый час сокращения деятельности и из расчета двух третей от базы начисления ЕВ, но не больше минимальной зарплаты (4723 грн) в месяц.

Помощь предоставляется на период приостановления/сокращения деятельности, а также в течение 30 календарных дней после окончания карантина.

Налог на доходы физических лиц и военный сбор с пособий не взимается.

Детальную квалифицированную консультацию по оформлению помощи можно получить в любом центре занятости в телефонном режиме, добавила пресс-служба.

Украина выплатит пособия ФЛП из-за карантина

Украина выплатит пособия ФЛП из-за карантина

Иллюстрация

Как писал OBOZREVATEL, модель доступного кредитования для бизнеса "5-7-9" сегодня трансформирована в кредит под 0%, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Вскоре должна появиться обновленная программа "Новые деньги".

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Выплаты и документы Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина
Теги
ФЛП Государственная служба занятости карантин
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