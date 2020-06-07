Украина начала выплачивать предпринимателям помощь: кому положена и как оформить

Украинские предприниматели, которые не работали на карантине и не имеют наемных работников, могут получить финансовую помощь по частичной безработице.
Как сообщила пресс-служба Государственного центра занятости, физические лица-предприниматели должны быть застрахованными, то есть уплачивать единый социальный взнос.
Чтобы получить деньги, ФЛП в течение 90 дней с момента приостановления или сокращения деятельности нужно обратиться в центр занятости по месту уплаты ЕВ. Туда нужно принести необходимый пакет документов.
Помощь устанавливается за каждый час сокращения деятельности и из расчета двух третей от базы начисления ЕВ, но не больше минимальной зарплаты (4723 грн) в месяц.
Помощь предоставляется на период приостановления/сокращения деятельности, а также в течение 30 календарных дней после окончания карантина.
Налог на доходы физических лиц и военный сбор с пособий не взимается.
Детальную квалифицированную консультацию по оформлению помощи можно получить в любом центре занятости в телефонном режиме, добавила пресс-служба.
Украина выплатит пособия ФЛП из-за карантина
Иллюстрация
Как писал OBOZREVATEL, модель доступного кредитования для бизнеса "5-7-9" сегодня трансформирована в кредит под 0%, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Вскоре должна появиться обновленная программа "Новые деньги".
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Выплаты и документы" на OBOZREVATEL.