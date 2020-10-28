Польша в два раза увеличила количество вакансий для украинцев: кого ищут

В Украине количество вакансий в Польше по сравнению с маем выросло в два раза. Чаще всего в соседнем государстве предлагают работу упаковщикам, разнорабочим и сотрудникам на склады.

В апреле-мае количество вакансий для украинских заробитчан сократилось в два раза, рассказывает OBOZREVATEL руководитель направления по работе с партнерами Jooble Елена Кирильевнина.

Рост предложений начался в июне – количество вакансий вернулось до уровня марта, и с каждым месяцем наблюдается существенный прирост. "По состоянию на средину октября в Польше для украинцев открыто более 3600 вакансий. Чаще всего работодатели ищут людей на выполнение физической работы, не требующей высшего или специального образования — упаковщиков, разнорабочих на стройки и работников на склады", – говорит Кирильевнина.

Из 689 тыс. застрахованных иностранцев 507 тыс. – украинцы. Это 75% всех заробитчан, говорится в данных польского соцстраха. "Такого масштаба в нашей истории не было", – заявила глава ведомства Гертруда Усьцинская.

Главная причина такой тенденции – карантин, рассказывает эксперт в вопросах трудоустройства за границей Ярослав Мазур. Другие страны ужесточили требования и перестали принимать такое количество заробитчан. А вот Польша принимает украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.

В Украине в условиях карантина власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.