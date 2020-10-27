Польша решила массово заманивать украинцев: чем привлекают заробитчан и почему такой спрос

В Польше зарегистрировалось рекордное количество заробитчан из Украины – больше полмиллиона человек. И это только те, кто платит налоги. На самом деле количество заробитчан может достигать двух миллионов.

О том, сколько украинцев работают в соседнем государстве, какую работу предлагают и как планируют изменить правила – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как и что предлагают изменить

В Польше собираются упростить процедуру получения официального разрешения на работу. По новым правилам не нужно будет иметь место жительство, стабильный источник дохода, расширят список обстоятельств, при которых не нужно менять разрешение на временное проживание. Об этом говорится в уже зарегистрированном законопроекте.

Легче будет устроиться и в стратегические предприятия (сейчас есть ограничения для иностранцев). Кроме того:

хотят давать 60 дней на решение вопроса о предоставлении временного вида на жительство;

сократят размеры сборов за выдачу или обмен документов, выдаваемых иностранцам (включая карты пребывания);

откажутся от требования лично явиться во время эпидемии COVID-19 в вопросах предоставления вида на жительство;

расширят сферы доступа на так называемые "Интервенционная сезонная работа" во время COVID-19;

отменят положения продлевающие сроки выезда с территории Республики Польша и даты добровольного возвращения, указанные в решениях, обязывающих иностранца вернуться;

сократят сроки, в течение которых иностранец должен иметь стабильный и регулярный источник дохода в процессе выдачи разрешения на пребывание долгосрочного резидента ЕС.

Как говорится в законопроекте, в течение нескольких лет наблюдается рост общего числа заявлений о предоставлении вида на жительство на территории Польши. В связи с этим власти решили упростить доступ работников к местному рынку труда.

Проще говоря, новые решение позволят быстро получить разрешение на легальную работу и проживание в Польше. Устроиться на работу будет проще.

Сколько украинцев работает в Польше

Из 689 тыс. застрахованных иностранцев, 507 тыс. – украинцы. Это 75% всех заробитчан, говорится в данных польского соцстраха. "Такого масштаба в нашей истории не было", – заявила глава ведомства Гертруда Усьцинская.

Главная причина такой тенденции – карантин, рассказывает OBOZREVATEL эксперт в вопросах трудоустройства за границей Ярослав Мазур. Другие страны ужесточили требования и перестали принимать такое количество заробитчан. А вот Польша принимает украинцев.

"Интерес к Польше вырос за последние восемь месяцев. Большинство стран, куда ездили украинцы работать нелегально или легально, уже закрыты. Те, кто не может найти достойную работу в Украине, едут в Польше. Пандемия дала всплеск увеличения официального трудоустройства в Польше", – рассказывает Мазур.

Нужно учитывать, что полмиллиона – это только те, кто застрахован, на самом деле у западного соседа официально работает один миллион человек и нелегально – около двух миллионов, добавляет экс-министр соцполитики Андрей Рева.

"Массовой миграцией сейчас просто нет. Те. кто находятся в Польше, они легализуются. Особенно на фоне рассказов Шмыгаля, что пенсий через 15 лет не будет", – рассказал OBOZREVATEL эксперт.

Сколько зарабатывают и на какие условия соглашаются

Украинские заробитчане после приезда в Польшу должны выждать 10-дневный карантин, поясняет Мазур. Работы там много: от уборщика до инженера. Но если проблем с переездом для сварщика, упаковщика не будет, то бухгалтеры, юристы, медики должны не просто знать польский, но и пройти процедуру подтверждения своих дипломов, знать местное законодательство – это долго и дорого.

Зарплаты могут быть от минимальной – чуть больше 17 тысяч гривен – до несколько тысяч долларов. Разнорабочие могут зарабатывать около 35 тысяч.

Вакансии в Польше

Кстати, карантин внес свои коррективы в рынок труда и в Польше. В апреле-мае количество вакансий для украинских заробитчан сократилось в два раза, рассказывает OBOZREVATEL руководитель направления по работе с партнерами Jooble Елена Кирильевнина.

Рост предложений начался в июне – количество вакансий вернулось до уровня марта, и с каждым месяцем наблюдается существенный прирост. "По состоянию на средину октября в Польше для украинцев открыто более 3600 вакансий. Чаще всего работодатели ищут людей на выполнение физической работы, не требующей высшего или специализированного образования — упаковщиков, разнорабочих на стройки и работников на склады", – говорит Кирильевнина