Польша собирается упростить переезд для заробитчан из Украины: новые правила

В Польше собираются упростить процедуру получения официального разрешения на работу. По новым правилам не нужно будет иметь место жительство, стабильный источник дохода, расширят список обстоятельств, при которых не нужно менять разрешение на временное проживание.

Об этом говорится в уже зарегистрированном законопроекте. Легче будет устроиться и в стратегические предприятия (сейчас есть ограничения для иностранцев). Кроме того:

хотят давать 60 дней на решение вопроса о предоставлении временного вида на жительство;

сократят размеры сборов за выдачу или обмен документов, выдаваемых иностранцам (включая карты пребывания);

откажутся от требования лично явиться во время эпидемии COVID-19 в вопросах предоставления вида на жительство;

расширят сферы доступа на так называемую интервенционную сезонную работу во время COVID-19;

отменят положения продлевающие сроки выезда с территории Республики Польша и даты добровольного возвращения, указанные в решениях, обязывающих иностранца вернуться;

сократят сроки, в течение которых иностранец должен иметь стабильный и регулярный источник дохода в процессе выдачи разрешения на пребывание долгосрочного резидента ЕС.

Как говорится в законопроекте, в течение нескольких лет наблюдается рост общего числа заявлений о предоставлении вида на жительство на территории Польши. В связи с этим власти решили упростить доступ работников к местному рынку труда.

Проще говоря, новые решение позволят быстро получить разрешение на легальную работу и проживание в Польше. Устроиться на работу будет проще.

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