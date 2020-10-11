Половина украинцев останется без пенсий: как узнать, получим ли выплату

В Украине через семь лет только половина украинцев сможет выйти на пенсию в 60 лет. Чтобы узнать, сможете ли вы вовремя получить пенсию, нужно сравнить свой стаж с новыми требованиями.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, требования по стажу растут ежегодно, пока в 2027-м не составят 35 лет. Так, если 60 лет вам исполнится в 2027-м или позже, нужно к этому моменту уже иметь максимальный стаж, если в 2026-и – 34 года и так далее. На данный момент минимальный стаж для пенсии в 60 лет составляет 28 лет (смотрите инфографику).

Требования к стажу в Украине

Всего за год, с июля прошлого года по июль 2020-го, количество сотрудников, которые платят взнос в Пенсионный фонд, сократилось на 565 тыс. человек. И демографическая ситуация здесь ни при чем. Коронавирус, кризис, увеличение количества физлиц-предпринимателей и смягчение штрафов.

В Украине сократилось количество плательщиков ЕСВ ПФУ

Но есть и демографические проблемы. Согласно данным ООН (цифры озвучены в пояснительной записке к законопроекту о запуске накопительной пенсионной системы):

Украина входит в топ-15 стран мира с самыми быстрыми темпами сокращения населения. Причем в ближайшие десятилетия сокращение населения будет происходить почти исключительно за счет населения трудоспособного возраста.

При условии сохранения текущих показателей рождаемости, смертности и миграции ООН прогнозирует уменьшение численности населения Украины к 2050-му на 28%, а доля лиц в возрасте 60 лет и старше возрастет до 32%.

Населения сократится на 18%, а уровень старения возрастет до 34%. Соотношение между численностью населения пенсионного и трудоспособного возраста возрастет почти вдвое.

Как сообщал OBOZREVATEL: