Половина украинцев не выполнит новые требование для пенсии: как докупить стаж

В Украине около 45% работающих к 2027-му не смогут выполнить требование по стажу и вынуждены будут работать до 63 или 65 лет, или же докупят стаж. Закон предполагает два варианта покупки.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, можно либо докупить стаж, либо добровольно делать взносы в Пенсионный фонд еще до достижения пенсионного возраста.

В первом случае пенсионный фонд продает стаж украинцам рассчитывая стоимость месяца по формуле: 22% умножить на минимальную зарплату и умножить на два, что по состоянию на сегодня равно 2 078 грн. Соответственно, год стажа вам обойдется в 24,9 тыс. грн.

Пенсии в Украине

Если первый вариант больше подходит тем, у кого пенсионный возраст уже на носу, а стажа не хватает, то второй вариант для тех, кто заранее подумал о своей пенсии. К примеру, если вы не работаете официально, а получать пенсию все же хочется, вы можете подать заявление в Пенсионный фонд о добровольной оплате минимального взноса – 22% от минималки. На данный момент это 1 039 грн в месяц.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский уже в следующем году ждет новая пенсионная реформа. Тех, кто уже вышел на заслуженный отдых, обяжут вносить вклад на личный счет. Эти деньги или возьмут из уже существующих налогов и взносов, или заставят платить дополнительно.

Украина входит в топ-15 стран мира с самыми быстрыми темпами сокращения населения, согласно данным ООН. Причем в ближайшие десятилетия сокращение населения будет происходить за счет трудоспособных. За 5 лет население сократится на 18%, соотношение между пенсионерами и работающими возрастет почти вдвое. Если ситуацию никак не изменить, со временем денег на пенсию может просто не хватить.