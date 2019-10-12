Половина украинцев не получит пенсии вовремя: найден выход

В Украине в течение 10 лет количество украинцев, которые могут выйти на пенсию в 60 лет, сократится до 55%. Остальные же могут приобрести стаж за деньги, или же, зависимо от количества отработанных лет, работать до 63 и 65 лет.

Как сообщает издание "Факты", в 2004 года в Украине введено понятие "страхового стажа". С тех пор не имеет значения, сколько человек проработал фактически, а важно, как долго работодатель оплачивал страховые взносы в Пенсионный фонд.

Если трудового стажа не хватает, его всегда можно купить. И тут есть два пути. Первый — купить весь недостающий стаж сразу. Тогда он сразу же будет учтен при расчете пенсии.

Факты

Доплата рассчитывается по формуле:

Д = С*К*М, где

Д — доплата за недостающий стаж

С — страховой взнос с минимальной зарплаты со ставкой ЕСВ — 22%

К — коэфициент стоимости компенсации, который применяется при единоразовой оплате

М — количество месяцев стажа, которых не хватает для пенсии

Величина коэффициента "К" зависит от количества лет докупаемого стажа:

Второй — купить стаж "в рассрочку". Для этого нужно обратиться в фискальную службу по месту жительства и заключить соответствующий договор. Документ подписывается на срок не меньше года (максимальный срок не ограничен) с ежемесячными платежами, размер которых не может быть меньше минимального страхового взноса.

В этом случае применяется такая формула:

Д = С*М

Как видно, при оплате в рассрочку в ней нет "коэфициента стоимости компенсации", что значительно удешевляет покупку. Однако учитываться купленный стаж будет только после его полной оплаты. Для наглядности, можно посчитать и сравнить стоимость покупки 1,2 и 3 лет трудового стажа обоими способами.

Минимальная зарплата в 2019 году составляет 4173 гривни. Значит, минимальный страховой взнос при ставке ЕСВ 22% равен 918,06 гривен. Окупаемость таких вложений можно посчитать, поделив сумму доплаты на размер средней пенсии, которая по состоянию на 01.07.2019 г. составляет 3006 гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января значительно повысили пенсии около 500 тыс. военных пенсионеров. Кроме того, еще примерно 2 млн украинцев получат прибавку в связи с ростом минималки.

В 2019 году выплаты повысят примерно на 25% от полученной прибавки. Помимо этого, в Украине пересчитают пенсии украинцам с большим стажем. Они по закону имеют право на выплату в размере не менее 40% от минимальной зарплаты.

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