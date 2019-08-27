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Половина – на еду: выяснилось, на что украинцы тратят деньги

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Украинцы почти 46% средств с банковских карт тратят на продукты питания.

Как сообщили в пресс-службе ПриватБанка, в июле в сети торговых терминалов клиенты потратили с карт более 20,8 миллиарда гривен, из них 9,5 миллиарда – на еду.

На втором месте по объемам были расходы на кафе, рестораны и другие места общественного питания – 2,1 млрд грн.

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Почти 10% из этой суммы, 2 млрд, украинцы потратили на товары для дома и мебель. Более 1,5 млрд – на одежду и обувь, еще 1,45 млрд пришлось на лекарства и медицинские услуги.

Половина – на еду: выяснилось, на что украинцы тратят деньги

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине ожидается резкое повышение минимальной зарплаты до 6,5 тыс. грн. Это заставит бизнес увеличить официальную заработную плату.

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Место
Украина
Тег
ПриватБанк
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