Половина доходов проедается: на что тратят зарплату украинцы

В Украине самой большой статьей расходов среднего домохозяйства по итогам 2018 года стало питание.

На продукты уходит 40% доходов или 1900 гривен в месяц на одного человека, сообщает "Сегодня".

На втором месте находится оплата коммунальных услуг – 12,7% доходов или 600 гривен гривен в месяц (с учетом субсидий примерно у каждого четвертого домохозяйства). На третьем месте – расходы на транспорт – 11% или 530 гривен в месяц.

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Еще по 7,5% доходов или 750 гривен в месяц украинцы тратят на вредные привычки (50% населения без учета несовершеннолетних), а также на отдых – посещение кино, театров, музеев, ресторанов, ночевка в отелях.

По 5% или 240 гривен в месяц расходуется на одежду и обувь, а также лекарства. При этом на оплату образования уходит 1% доходов или 48 гривен в месяц.

Как сообщал OBOZREVATEL, стратегия денежно-кредитной политики Национального банка Украины в 2019 году определяет цель по инфляции в среднесрочной перспективе на уровне 5%. Позже экономист объяснил, почему регулятор не сможет выполнить поставленные цели.

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