Покупка квартиры: эксперт рассказал, как сохранить и приумножить деньги

Покупка квартиры на сегодняшний день является наиболее надежной инвестицией для украинцев.

Как сохранить и приумножить свои деньги при приобретении жилья, рассказал в эфире ObozTV эксперт по вопросам недвижимости Владимир Романов.

"Когда банковская система все больше теряет доверие, люди все чаще несут свои сбережения застройщикам… У людей особо выбора нет, они все равно покупают недвижимость. Они понимают, что лучше просто сохранить деньги, а в некоторых случаях еще и заработать на этом 15-30% годовых… Люди несут деньги, застройщики строят, спрос увеличивается, и в связи с инфляцией квадратные метры в гривневом эквиваленте также увеличиваются в стоимости", – отметил эксперт.

При этом Романов порекомендовал покупателям жилья проявлять осторожность: "В некоторых случаях нужно переплатить за услуги специалиста, чтобы он дал квалифицированную консультацию, правильно направил деньги на инвестицию, потому что есть недобросовестные застройщики, которые не достраивают".

"Если хотите сохранить деньги, на сегодняшний день лучше недвижимости пока нет. Если сохранить и приумножить – тогда это первичка. Это инвестиция в строящиеся дома. Если же полностью себя обезопасить от каких-либо рисков и сразу сдавать жилье в аренду, тогда это может быть и вторичка сразу с ремонтом. Купили, сдали в аренду и получаете прибыль", – сказал он.

Романов уточнил, что под вторичным рынком он подразумевает относительно новое жилье – "не Советский Союз, а от 2015 года и дальше".

Комментируя ситуацию с ценами на недвижимость, эксперт отметил: "До конца года не могу прогнозировать падений, больше будет сохраняться стабильность. Осенью, ближе к зиме, больше спрос, соответственно, цены будут дальше расти".

vsluh.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине большинство покупателей жилья предпочитают новостройки. Кроме того, в последнее время все более популярной становится концепция жилых комплексов "город в городе".

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