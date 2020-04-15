"Показывали ваше пенсионное!" Коллекторы требуют от украинцев вернуть чужие долги

Украинцам названивают коллекторы, которые представляются сотрудниками компании "Є Гроші", и требуют заплатить долг за их коллег, которые якобы брали кредит и не вернули его.

Также на номера телефонов присылают СМС-сообщения, из которых следуют, что долг есть не у того, кто брал деньги, а у их знакомых. Об этом OBOZREVATEL рассказала киевлянка Татьяна Петровна, которая стала жертвой коллекторов. Как оказалось, кредит оформляла ее коллега. Финансовая компания нашла номер киевлянки и начала требовать вернуть деньги вместо ее коллеги.

Каждый день коллекторы десятки раз звонят на номер Татьяны Петровны и требуют вернуть долг вместо ее коллеги. "Говорят, что она показывала мое пенсионное удостоверение, когда оформляла кредит. Но это невозможно", – рассказывает киевлянка.

Звонки коллекторов

Что интересно, звонки продолжились даже после того, как реальный должник вернул деньги. Как поясняет финансовый аналитик Владимир Мазуренко, который работал в кредитном отделе одного из крупных украинских банков, таким образом микрофинансовые организации, нарушая закон, давят не только на должников, но и на их окружение.

"Это распространенная практика. Звонят соседям, родственникам, коллегам. Даже одноклассников находят. Конечно, это вымогательство и нарушение закона. Я бы в такой ситуации предложил написать заявление в полицию и потребовать, чтобы факт внесли в Единый реестр досудебных расследований. Также нужно оставлять жалобу в Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку. Сейчас они занимаются регулированием", – рассказывает Мазуренко.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинцы стали прибегать к крайним мерам, чтобы защитить себя от коллекторов. Одни кидают гранаты, другие стреляют. Юристы говорят, что если в Украине не примут нормальный закон о коллекторах, где пропишут их права и обязанности, то подобных случаев может быть больше.