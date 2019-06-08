Подорожание алкоголя в Украине: экономист дал прогноз

В Украине цены на алкоголь в ближайшие 10 лет будут расти из-за повышения акцизов, однако уровень потребления спиртных напитков останется прежним.

Такой прогноз озвучил в эфире ObozTV экономист Евгений Олейников, комментируя правительственную инициативу относительно повышения минимальных цен на алкогольные напитки.

"У нас в следующие 10 лет планируется каждый год рост акцизов на водочные и табачные изделия. Растут акцизы, должны расти индикативные минимальные цены. Для этого основания есть", – заявил экономист.

При этом Олейников отметил, что объем потребления алкоголя из-за подорожания не уменьшится.

"На сегодня в Украине есть категория потребителей, которая употребляет качественный алкоголь от официальных производителей с официальным акцизом. Они не слишком озабочены ростом цены, поскольку их доходы растут темпами не ниже. Есть категория потребителей, которая употребляет некачественный алкоголь по принципу доступности. Они его покупают как правило в неофициальных торговых точках. Для них это тоже не будет иметь особого значения", – отметил он.

"Тех, кто покупает качественный алкоголь без акциза через разнообразные торговые интернет-сети, также это не очень будет волновать. Потому я бы не сказал, что это повлияет негативно. По опыту прошлых лет, рост акцизов не привел к сокращению официального потребления", – отметил экономист.

112.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Министерство экономического развития и торговли предложило повысить минимальные оптово-отпускные и розничные цены на алкогольные напитки.

В результате минимальная цена водки может вырасти с 89,4 до 99 гривен, игристого вина – с 89 до 98 гривен, а виноградного вина – с 42 до 46 гривен.

Цены на коньяк и бренди могут подскочить со 128,3 до 140 гривен.

Отметим также, что в мае в Украине произошел рост цен на 70% социальных продуктов.

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