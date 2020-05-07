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8 мая • обновлено в 03:02
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В СССР люди часами стояли в очередях за "ширпотребом": раскрыта неудобная правда

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Очереди в СССР возникали из-за того, что не было грамотного планирования производства и необходимые товары были дефицитом, тогда как ненужные – в избытке.

И несмотря на то, что фанаты СССР, видя фото советских очередей, почему-то всегда говорят, что эти снимки сделаны уже в девяностые годы, по самим фото видно, что это как раз-таки самый "настоящий Союз" периода 1970-80-х годов. Об этом говорится в публикации блогера Максима Мировича. Он объяснил, откуда в "сверхдержаве" взялись очереди и что же пытались в них купить люди.

Очереди в СССР

Очереди в СССР

Откуда взялись советские очереди

Для начала немного о том, откуда в СССР вообще взялись очереди. Как это понятно из самого принципа — очередь возникает там, где количество желающих завладеть каким-либо ресурсом превышает количество самого ресурса либо количество мест его реализации. Проще говоря — либо дефицитных пылесосов не хватит на всех, либо они будут продаваться только в одном магазине большого города — именно из-за этого и возникали очереди.

Почему же возникала такая ситуация, когда населению СССР не хватало то одних, то других товаров? В СССР была плановая экономика, при которой более-менее стабильно работал лишь военно-промышленный комплекс, чья продукция использовалась для постоянного наращивания военной силы. При этом все остальные бытовые товары (как их презрительно именовали — "ширпотреб") производились в неадекватных (либо слишком больших, либо слишком малых) количествах, и часто плохого качества, поэтому нередки бывали ситуации, когда в магазине хозтоваров есть 1000 чеснокодавилок, но нет ни одного пылесоса — ошиблись в планировании. Происходило так из-за того, что в СССР фактически не существовало свободного рынка и конкуренции.

Что касается качества, то у промышленных товаров оно было чаще всего низким — это всё сказки, что мол в СССР делались какие-то сверх-качественные товары. В СССР не было торговой конкуренции, а это значит, что товары могли любого качества — их покупали в любом случае по принципу "за неимением лучшего". Не было никакого стимула выпускать новые модели, бороться за покупателя — в закрытой экономической системе всё и так покупалось.

В общем, как видите, в том что в СССР были постоянные очереди — виновата сама советская система производства и реализаци товаров, отчего страдали простые граждане. А дальше я расскажу вам о конкретных группах товаров, за которыми всегда были очереди.

Еда и дефицитные продукты

За более-менее приличными продуктами в СССР (особенно в поздние годы его существования) всегда выстраивались длиннющие очереди. Практически всегда очереди были за — хорошей сыровяленой либо сырокопченой колбасой (ценилась за количество мяса в отличиее от туаленто-бумажных "докторских"), любым мясом (кто встал первый — разбирали лучшие куски, остальным оставались кости), одно время очереди были даже за гречкой (которая вдруг стала дефицитом).

Очереди в СССР: как это было

Очереди в СССР: как это было

Максим Мирович

Практически всегда были очереди за необычными и редкими в СССР продуктами — бананами (позже и за вялеными бананами в том числе), мандаринами, хорошими фруктами вроде арбузов или дынь (беспроблемно покупались лишь яблоки). В восьмидесятые годы очереди часто возникали за хорошим кофе и икрой — эти товары были дефицитными и редкими. Ещё ценились польские замороженные овощи, венгерский зеленый горошек и болгарский кетчуп, а также сладости вроде хороших шоколадных конфет — за ними тоже часто были очереди.

Здесь ещё следует добавить тот факт, что розничная торговля в СССР была организована крайне неэффективно, супермаркетов в классическом понимании (когда вы набираете товары в корзинку и идете к кассе) было немного — чаще покупателям нужно было стоять отдельные очереди в колбасный, молочный и овощной отделы, а потом еще и стоять в "общей очереди" на кассу, где пробивались товары вроде суповых концентратов или спичек.

Очереди в СССР: как это было

Очереди в СССР: как это было

Максим Мирович

Одежда и обувь

Все советские газеты писали о постоянном увеличении выпуска обуви и одежды, по советскому ТВ в программе "Время" дикторы поставленными голосами рапортовали об открытии новых промышленных предприятий, безработицы в стране официально не было — и тем не менее, хорошая одежда и обувь была жутким дефицитом.

Очереди в СССР: как это было

Очереди в СССР: как это было

Максим Мирович

Отчего же так происходило? Причины всё те же — низкое качество и неадекватное экономическое планирование. По качеству — в СССР очень редко шили что-то более-менее приличное, что хоть отдаленно напоминало вещи из европейских модных журналов, это же касалось и обуви. У предприятий просто не было стимула следить за модой и постоянно перекраивать производственные линии — конкуренции в стране не было. Что касается планирования — то нередки были стиуации, когда в обувном магазине есть только одна модель женских туфель и 10 моделей мужских сапог, причём последние будут только 45 размера.

За хорошей одеждой и более-менее качественной обувью всегда бывали очереди — причем в восьмидесятые годы в таких очередях часто стояли ночами, сменяя друг друга — например, в Минске так покупали качественные кожаные туфли "Белвест", которые однажды "выбросили" в продажу. Что самое интересное — туфли реализовывал с черного хода магазин хозтоваров)

Очереди в СССР: как это было

Очереди в СССР: как это было

Максим Мирович

Косметика и средства гигиены

СССР научился делать баллистические ракеты и ядерные бункеры, но за всё время своего существования так и не освоил выпуск нормальных средств женской гигиены и презервативов — последние были одновременно и низкого качества, и дефицитом. Еще дефицитом была туалетная бумага — только за ней одной выстраивались длиннющие очереди, из которых счастливые отоваренные покупатели выходили перевязанные рулонами на веревочке)

Очереди в СССР: как это было

Очереди в СССР: как это было

Максим Мирович

Дефицитом были и нормальные шампуни, пены для ванн и парфюмерия, причем наиболее качественными из всех имеющихся в наличии считалась продукция "стран соцлагеря" и прибалтийских республик СССР — ценилась парфюмерия и помады польских марок "Быть может" и "Пани Валевска", а также продукция рижской фабрики Dzintars.

Очереди в СССР: как это было

Очереди в СССР: как это было

Максим Мирович

Алкоголь и сигареты

Хорошие импортные сигареты считались в СССР жутким дефицитом — в фильмах 1970-х годов "Marlboro" курили исключительно всякие богачи и мажоры. Не знаю, можно ли было купить "Marlboro" в магазинах — скорее всего, нет — эти сигареты доставали по каким-то другим каналам. Зато в магазинах очереди были за просто более-менее приличными сигаретами — в СССР таковыми считались сигареты "Космос" из-за того, что в них был фильтр, табак неплохого качества, да и всем своим видом они больше напоминали "заграничные" сигареты, чем какая-нибудь "Астра" или "Прима".

Очереди в СССР: как это было

Очереди в СССР: как это было

Максим Мирович

Очереди за алкоголем — отдельная большая тема, особенно много их было в позднем СССР, когда в силу вступил "сухой закон" Горбачёва — алкоголь продавали только в строго определенное время и в ограниченных количествах, из-за чего к магазинам выстравались километровые очереди — стояли, в основном, за каким-нибудь крепленым 18-градусным вином либо за водкой. Ещё одно время было правило, по которому алкоголь в рабочее время не продавали никому в спецодежде (строителям, электромонтерам и т.д.), и поэтому компания из 3-4 страждущих старалась подослать в очередь кого-то "в штатском")

Очереди в СССР: как это было

Очереди в СССР: как это было

Максим Мирович

Помимо краткосрочных очередей в магазинах, в СССР существовали ещё и так называемые долгосрочные очереди — на мебель, автомобили и жильё. Человека вносили в тот или иной список, по которому можно было продвинуться, если у человека были те или иные льготы. Время от времени в очередях случались "переклички", и часто если участник "длинной очереди" пропускал такую перекличку — его вычеркивали.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 66 лет назад 19 февраля 1954 года Крым от РСФСР передали УССР с формулировкой "крайне запущенная область". Украина восстановила регион, но после аннексии Россией он снова "почти убит".

  • Люди, ностальгирующие по СССР, любят вспоминать, какие в нем были низкие цены. Правда, если сравнить их с зарплатами того времени, становится ясно, что кроме самых простых продуктов денег мало на что хватало.

  • Жители СССР, которым пропаганда рассказывала о производстве тысяч танков и "самой передовой науке", в обычной жизни были вынуждены ремонтировать очки синей изолентой и искать советы, как из "ушей" от старой меховой шапки сделать для детей дефицитные варежки.

  • Бытовая техника в СССР стоила заоблачных денег. Так, телевизор с экраном 3х4 см стоил как две зарплаты, а в 60-е годы позволить себе холодильник могли только 5% семей "сверхдержавы".

  • Рассказы о небывалой технологичности и надежности советской бытовой техники в большинстве случаев оказываются мифами. В большинстве случаев лучшие примеры – украдены (или реже – куплены) на Западе.

  • Один из ныне популярных "советских" мифов состоит в том, что якобы "до перестройки в Союзе жили очень сытно". Однако кадры из магазинов из фильмов, чудом пропущенные цензурой, в пыль разбивают это утверждение.

  • Обычные бананы в Советском союзе были жутким дефицитом и считались деликатесом. Чтобы их "достать", люди часами стояли в очередях, а купив, зачастую не знали, как их нужно есть.

  • Конфеты хорошего качества в СССР были таким же дефицитом, как и любые другие нормальные продукты. Детям их давали по 1-2 штуки, а вместо сладостей все грызли сладкие брикеты из киселя-концентрата.

  • "Колбаса по 2.20" – один из символов, по которому тоскуют "фанаты совка" и с которого смеются противники строя. Тогда это был продукт далеко не ежедневного потребления, а из-за дефицита мяса практически всю продукцию мясокомбинатов из Украины вывозили в Москву.

  • В том, что знаменитая советская "вареная колбаса по 2.20" на 99% состояла из лучшего мяса, могут быть уверены лишь те, кто или не читал советских ГОСТов, или открывал их только на первой странице.

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Автор
Андрей Довгань
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