Улететь в ЕС по цене обеда: что предлагают лоукостеры украинцам

Отсутствие длительных праздничных выходных не должно останавливать в желании собрать чемодан и отправиться в желанную страну за новыми впечатлениями. Тем более, что зарубежные и украинские лоукосты открывают новые направления из Украины в страны Европы и не только.

OBOZREVATEL расскажет, куда полетят авиакомпании и во сколько вам это обойдется.

Главное:

В украинских аэропортах из года в год увеличивается многомиллионный пассажиропоток.

Зарубежные и украинские лоукостеры открывают все больше направлений в разные страны мира.

Полететь из Украину в Европу можно по цене среднестатистического ланча на двоих в Киеве, а то и дешевле.

Приятно, что с каждым годом популярные в Украине авиакомпании открывают все больше новых направлений из разных городов нашей страны. Вместе с тем, растет пассажиропоток, как в столичных аэропортах, так и региональных.

Например, по состоянию на сентябрь, аэропорты Украины с начала 2019 года приняли и отправили 16 млн 77,1 тыс. пассажиров, что на 19,4% превысило результат за аналогичный период прошлого. И 73,6% из всех путешественников обслужили именно столичные аэропорта "Борисполь" и "Киев" (Жуляны).

Есть успехи и украинских авиакомпаний, которые превысили показатели прошлого года на 10,7%, приняв на своих бортах 9 млн 225,8 тыс. пассажиров.

Такая заинтересованность украинцев в перелетах, позволила самым популярным у нас лоукостам расширить географию полетов, как по разным странам мира, так и украинским городам.

SkyUp

Украинская лоукост компания появилась на авиарынке Украины в мае 2018, и обрела большую популярность среди соотечественников. За 9 месяцев 2019 года перевез 1 204 340 пассажиров, следует из обнародованной статистики авиакомпании.

Авиакомпания выполняет рейсы в 4 украинских аэропорта: Киева, Львова, Харькова и Одессы, и летает в 13 стран мира.

В этом месяце SkyUp пополнился несколькими новыми направлениями:

Киев – Зальцбург (Австрия)

Киев – Турин (Италия)

Киев – Попрад (Словакия)

Харьков – Прага (Чехия)

Львов – Париж (Франция).

Например, из Киева в Прадубице, которое находится всего в часе-полтора от чешской столицы Праги, можно долететь за 56 евро. А из Львова в Прагу – от 48 евро.

Киев-Прадубице Скрин

Львов-Прага Скрин

Рейсы в Турин из Киева стартуют с 12 декабря, и стоимость их начинается от 51 евро. А из Львова в Париж в ноябре можно улететь за 62 евро.

Киев-Турин Скрин

Львов-Париж Скрин

Стоит отметить, что здесь указаны минимальные цены, которые предполагают только наличие ручной клади весом до 7кг, размером 55х40х20 см, и без основного багажа. Кроме базового тарифа Basic, могут быть доступны тарифы: Standart (с багажом до 23 кг) и Flex (преимущества тарифа Standart с возможностью изменять даты без доплат).

Wizz Air

В сентябре сообщалось, что Wizz Air объявил о запуске рейсов по двум новым направлениям в Украину - Будапешт-Львов и Будапешт-Харьков. Всего же из трех украинских городов венгерская авиакомпания совершает 37 рейсов.

Новые направления будут запущены с июня 2020 года, но билеты можно приобрести уже сейчас на сайте авиаперевозчика.

Так, из Харькова в Будапешт цена билета будет стоить от 28 евро (779 грн), а из Львова можно улететь вообще за 18 евро (499 грн).

Львов-Будапешт Скрин

Харьков-Будапешт Скрин

Также есть много недорогих направлений из Киева, так уже на рейс в ноябре в Краков билеты можно купить от 23 евро (639 грн). А если вас привлекают страны Скандинавии, то в столицу Дании – Копенгаген стоимость билетов стартует от 41 евро (1139 грн).

Киев-Копенгаген Скрин

Киев-Краков Скрин

Конечно же, и здесь цены указаны на тарифы эконом-класса. Пассажиры могут бесплатно брать в салон одну сумку размером не более 40x30x20 см и весом до 10 кг. За дополнительную плату вы также можете приобрести до 6 единиц багажа весом от 10 до 32 кг. Стоимость будет отличаться в зависимости от направления и даты полета.

Ryanair

Ирландская лоукост компания, пожалуй, чаще всего радует украинцев многочисленными акциями и скидками. Если внимательно следить за новостями компании, из Украины в страны Европы можно улететь от 10 евро. Но и без этого у авиаперевозчика довольно лояльные цены.

Также на днях Ryanair сообщил о расширении маршрутной сети с лета 2020 года из Харькова за счет двух новых направлений в Венгрию и Польшу. А также запускает новые рейс из Херсона в Краков с 21 декабря 2019 года.

Правда, по состоянию на дату публикации, продажа билетов на анонсированные новые маршруты на сайте Ryanair не велась.

Но уже на ноябрь 2019 года лоукост объявил распродажу – от 10 евро в одну сторону.

Акционные рейсы из Киева

Акционные рейсы из Львова

По размеру и весу багажа, Ryanair не очень отличается от своего венгерского конкурента Wizz Air – ручная кладь – 40x20x25 см, а с приоритетной посадкой вы можете дополнительно взять поклажу 55x40х20 см. Так же есть возможность взять багаж весом 10 и 20 кг.

Ernest Airlines

Стоит отметить еще итальянскую авиакомпанию, благодаря которой в акционные периоды с Украины в города Италии можно улететь от 77 евро в обе стороны. Акционные предложения разные, поэтому следите за новостями.

Без акций в ноябре на все направления из Киева в города Италии, кроме Генуи вы можете улететь за 59 евро в одну сторону.

Киев-Милан Скрин

К тому же компания объявила о намерении запустить новые рейсы в Украину:

Киев - Венеция

Киев - Бари

Киев - Триест

Львов - Болонья

Одесса - Милан

Ориентировочно выполнять рейсы по этим направлениям будут с лета 2020 года.

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