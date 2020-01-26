По стопам министров? В Прилуках мэр подняла себе зарплату в 9 раз

Мэр Прилук Ольга Попенко зарабатывает в месяц около 90 тысяч гривен, хотя ее официальный оклад составляет 10 тысяч.

Об этом в Facebook сообщил черниговский журналист и блогер Игорь Стах, отметив, что Попенко является представителем партии "Батьківщина".

По его словам, у мэра "есть премия (200% оклада), материальная помощь (400%) и такие приятные мелочи, как интенсивность работы (50%), командировки (50%)".

При этом Стах отметил, что Прилуки являются небольшим городом, население которого составляет около 50 тысяч человек.

Ольга Попенко

Как писал OBOZREVATEL, недавно премьер-министр Алексей Гончарук поддержал инициативу относительно повышения зарплат членам правительства, заявив, что после этого "в правительстве не будет коррупционеров и схем".

Однако после этого президент Украины Владимир Зеленский потребовал решить вопрос с заоблачными зарплатами министров и других топ-менеджеров. Он призвал "попрощаться" с министрами, которые не справляются со своими обязанностями или же недовольны зарплатами.

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