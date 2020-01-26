Главная Новости
26 января • обновлено в 22:26
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Личные финансы

По стопам министров? В Прилуках мэр подняла себе зарплату в 9 раз

1.7т
Читать материал на украинском

Мэр Прилук Ольга Попенко зарабатывает в месяц около 90 тысяч гривен, хотя ее официальный оклад составляет 10 тысяч.

Об этом в Facebook сообщил черниговский журналист и блогер Игорь Стах, отметив, что Попенко является представителем партии "Батьківщина".

По его словам, у мэра "есть премия (200% оклада), материальная помощь (400%) и такие приятные мелочи, как интенсивность работы (50%), командировки (50%)".

Новости
"Будет не стыдно": Новосад пояснила скандальное заявление о своей "низкой" зарплате

При этом Стах отметил, что Прилуки являются небольшим городом, население которого составляет около 50 тысяч человек.

Ольга Попенко

Ольга Попенко

Как писал OBOZREVATEL, недавно премьер-министр Алексей Гончарук поддержал инициативу относительно повышения зарплат членам правительства, заявив, что после этого "в правительстве не будет коррупционеров и схем".

Однако после этого президент Украины Владимир Зеленский потребовал решить вопрос с заоблачными зарплатами министров и других топ-менеджеров. Он призвал "попрощаться" с министрами, которые не справляются со своими обязанностями или же недовольны зарплатами.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Кирилл Лютый
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
15
4
Смешно
0
Интересно
6
Печально
8
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Horoseva Karina
Horoseva Karina
Твой размер члeна увeличиться уже чeрeз 5 днeй c этим простым курсом manhealth.forumok.top
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги