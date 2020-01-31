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31 января • обновлено в 21:10
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682 млн за год! В "Нафтогазе" отчитались о заоблачных зарплатах топ-менеджеров

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Высшее руководство НАК "Нафтогаз Украины" на протяжении 2018 года ежемесячно получало в среднем по 3 млн 787 тыс гривень выплат по месту работы: заработную плату и поточные премии.

Об этом свидетельствуют данные финансовой проверки, проведенной независимым аудитором "Делойт енд Туш ЮСК", которые появились на официальном сайте "Нафтогаза".

В документе, в частности, сказано, что на протяжении 2018 года средняя численность ведущего управленческого персонала во главе с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым составляла 6 членов правления и 9 директоров направлений.

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В "Нафтогазе" отчитались о заоблачных зарплатах топов

В "Нафтогазе" отчитались о заоблачных зарплатах топов

В 2018 году сумма денежных компенсаций, которая была включена в состав административных расходов на этих лиц, составляла 681,736 млн грн.

Следовательно, на оплату работы каждого из 15 топ-менеджеров "Нефтегаза" в среднем было потрачено по 45 млн 499 тыс. грн в год. В месяц эта сумма составляет 3 млн 787 тыс. грн на одного человека. При этом, сколько получил каждый топ-менеджер, неизвестно, поскольку зарплату, премии и бонусы им начисляют индивидуально исходя из должности и условий контракта.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Ранее стало известно, что топ-менеджеры НАК "Нафтогаз", которые смогли добиться от российского "Газпрома" выплаты почти $3 млрд долга по решению Стокгольмского арбитража, получат премию в размере 1% от этой суммы.

  • Исполнительный директор Юрий Витренко развенчал мифы о премии и призвал не манипулировать данными.

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Автор
Ирина Кулинич
Тег
НАК "Нафтогаз"
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Ну посчитали, и чего дальше? Озвучили зарплату Найема, многочисленных замов и помощников министров и что с того?
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
не, ну а чо, 4 млн гривет это нормальная зарплата, на майдане так и хотели
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Непотопляемые. Бывшая замминистра МИДа Зеркаль стала советником главы «Нафтогаза», чтобы можно было на Зеркаль пенять, коли рожа крива.
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