682 млн за год! В "Нафтогазе" отчитались о заоблачных зарплатах топ-менеджеров

Высшее руководство НАК "Нафтогаз Украины" на протяжении 2018 года ежемесячно получало в среднем по 3 млн 787 тыс гривень выплат по месту работы: заработную плату и поточные премии.

Об этом свидетельствуют данные финансовой проверки, проведенной независимым аудитором "Делойт енд Туш ЮСК", которые появились на официальном сайте "Нафтогаза".

В документе, в частности, сказано, что на протяжении 2018 года средняя численность ведущего управленческого персонала во главе с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым составляла 6 членов правления и 9 директоров направлений.

В "Нафтогазе" отчитались о заоблачных зарплатах топов

В 2018 году сумма денежных компенсаций, которая была включена в состав административных расходов на этих лиц, составляла 681,736 млн грн.

Следовательно, на оплату работы каждого из 15 топ-менеджеров "Нефтегаза" в среднем было потрачено по 45 млн 499 тыс. грн в год. В месяц эта сумма составляет 3 млн 787 тыс. грн на одного человека. При этом, сколько получил каждый топ-менеджер, неизвестно, поскольку зарплату, премии и бонусы им начисляют индивидуально исходя из должности и условий контракта.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее стало известно, что топ-менеджеры НАК "Нафтогаз", которые смогли добиться от российского "Газпрома" выплаты почти $3 млрд долга по решению Стокгольмского арбитража, получат премию в размере 1% от этой суммы.

Исполнительный директор Юрий Витренко развенчал мифы о премии и призвал не манипулировать данными.

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