Платят из бюджета 180 тысяч в месяц: в Украине сын прокурора возглавил госпредприятие

В Украине среди назначенных при президенте Владимире Зеленском менеджеров худший результат, по данным Youcontrol, показал глава "Аграрного фонда" Богдан Банчук. Предприятие потеряло 3,1 млрд грн, при этом зарплата на этой должности – 180 тыс. грн.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Банчук также известен как один из самых молодых государственных топ-менеджеров – ему 33 года. Судя по декларации, в деньгах молодой человек не нуждается. Уже в 22 года он приобрел квартиру в Киеве площадью 141 квадратный метр! Возможно, секрет успехов в столь юном возрасте – папа-прокурор. Николай Банчук работал заместителем Генпрокурора, а сейчас – советник главы СБУ Ивана Баканова.

Богдан Банчук

Огромные зарплаты на госпредприятиях могут получать не только хорошо известные менеджеры, но и сыновья прокуроров и те, для кого работа на госпредприятии стала самым большим источником дохода. К слову, "Аграрный фонд" в результате запуска рынка земли получит не только больше полномочий, но и ресурс для кредитования фермеров. В руках у 33-летнего менеджера окажется многомиллиардный капитал.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине средняя зарплата в сентябре 2020-го по сравнению с сентябрем 2019-го выросла на 12,3% – до 11 998 грн. Всего за месяц ее повысили на 4,3%.

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики. "Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в сентябре 2020 года составила 11 998 грн, что в 2,4 раза выше уровня минимальной заработной платы (5000 грн)", – отмечается в публикации.