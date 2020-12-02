Платежки украинцев за коммуналку за год выросли в полтора раза: Госстат показал суммы
В октябре текущего года украинцам на оплату жилищно-коммунальных услуг насчитали суммарно 11 млрд грн, что на 57% превышает показатель прошлого года (7 млрд грн). В среднем платежка на одну семью выросла с 555,5 до 741,9 грн.
Об этом свидетельствуют данные Госстата. Отмечается, что в октябре граждане погасили 9 млрд грн (около 82%) из начисленных сумм, при этом годом ранее – 5,8 млрд грн (почти 83%).
Отмечается, что общий долг украинцев за услуги ЖКХ в октябре вырос на 1,7 млрд грн – до 56,1 млрд грн.
Больше всего за коммуналку насчитали жителям таких регионов:
Киев – 1,48 млрд грн;
Харьковская область – 944 млн грн;
Днепропетровская область – 925 млн грн;
Киевская область – 794 млн грн;
Львовская область – 763 млн грн.
Как сообщал OBOZREVATEL:
народные депутаты зарегистрировали в Верховной раде два законопроекта, которые должны навести порядок в сфере ЖКХ. В частности, в Украине предлагают воссоздать Государственную инспекцию в сфере жилищно-коммунальных услуг, которая будет среди прочего штрафовать как поставщиков услуг, так и потребителей за уклонение от заключения договоров за услуги ЖКХ.
"Слуги народа" зарегистрировали в парламенте законопроект №3613, который резко ужесточает штрафы за долги по коммуналке. То есть даже без суда за просрочку придется доплатить.
В Украине появился новый проект YASNO, которые дает украинцам рекомендации относительно того, как сократить расходы на коммуналку.