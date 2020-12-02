Платежки украинцев за коммуналку за год выросли в полтора раза: Госстат показал суммы

В октябре текущего года украинцам на оплату жилищно-коммунальных услуг насчитали суммарно 11 млрд грн, что на 57% превышает показатель прошлого года (7 млрд грн). В среднем платежка на одну семью выросла с 555,5 до 741,9 грн.

Об этом свидетельствуют данные Госстата. Отмечается, что в октябре граждане погасили 9 млрд грн (около 82%) из начисленных сумм, при этом годом ранее – 5,8 млрд грн (почти 83%).

Отмечается, что общий долг украинцев за услуги ЖКХ в октябре вырос на 1,7 млрд грн – до 56,1 млрд грн.

Начисления за услуги ЖКХ в октябре по регионах ukrstat.gov.ua

Больше всего за коммуналку насчитали жителям таких регионов:

Киев – 1,48 млрд грн;

Харьковская область – 944 млн грн;

Днепропетровская область – 925 млн грн;

Киевская область – 794 млн грн;

Львовская область – 763 млн грн.

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