"Платежки стали меньше!" Зеленский поспорил с журналисткой о "конце эпохи бедности"

Президент Владимир Зеленский на своей пресс-конференции 20 мая поспорил с журналисткой канала NewsOne Дианой Панченко о том, закончилась ли эпоха бедности в Украине. Глава государства утверждает, что суммы в платежках за коммуналку снизились, а на помощь бедным не хватает около 1 млрд долларов.

Отвечая на вопрос о том, чем он отличается от предыдущего президента, Владимир Зеленский стал перечислять свои достижения и начал спорить с журналисткой.

"Платежка стали меньше. Это факт!" – заявил глава государства. На что Панченко уточнила: "В Украине, господин президент?".

В ответ Владимир Зеленский обратил внимание на то, что он не работал на телеканалах, которые финансируются другими государствами (намекая на финансирование NewsOne) и заявил, что NewsOne можно смотреть, но не слушать.

Владимир Зеленский

"Вы говорили все это на каналах ваших. Курс доллара не сто. Если сядем сейчас в машину, проедем все заправки. Увеличилась цена? Нет – уменьшилась. У нас цена на газ упала. Говорят, что так рынок же упал, а я говорю: у нас раньше упала", – сказал Зеленский.

На очередной дополнительный вопрос о том, закончилась ли эпоха бедности, глава государства продолжил спорить с журналисткой.

– Конец эпохи бедности не настал. Он не может настать, пока кризис. Вы канал NewsOne? Вас можно смотреть, а слушать вас сложно. NewsOne , !"112 канал" и канал Зик...

– О конце эпохи бедности был вопрос...

– Я отвечаю. Мне сейчас нужно инвестировать в людей. Нам не хватает денег, чтобы поднять зарплату. Кстати, средняя зарплата не у всех, но выросла. Нам нужен миллиард долларов, чтобы немножко помочь бедным людям. Вы знаете, что телевизионные каналы, а я имею 20 лет опыта в этом, вы еще тогда ребенком были, так вот, я полностью понимаю бюджеты телевизионных групп. Когда я руководил "Интером", был другой рынок, нам хватало рекламной прибыли, чтобы делать контент.

Сейчас понимая "контент", где-то миллиард, может миллиард и сто миллионов тратят собственники телеканалов, чтобы делать контент, который влияет на политическую ситуацию в стране. Это не рекламные деньги. Это с их бизнесов. Так вот, я думаю, чтобы помочь бедным, нужно начинать с себя. Чтобы помочь бедным собственникам телеканалов, нужно тратить деньги не на контент против власти, а на помощь бедным людям.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинцы, несмотря на обещанное снижение тарифов и аномально теплую зиму, получили рекордные платежки за тепло. В Киеве в некоторых домах суммы увеличились в два раза. Эксперты поясняют: тем, у кого оказались непроверенные счетчики, насчитали по максимальному потреблению в прошлом году.