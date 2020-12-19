Перерасчет пенсий в Украине пройдет в 2021-м: в Минсоце раскрыли детали

В Украине состоится индексация пенсий в 2021-м благодаря повышению минимальной зарплаты. Правила перерасчета выплат менять не будут.

Об этом в эфире "Украина24" рассказал замминистра соцполитики Виталий Музыченко. Речь идет о так называемом "осовременивании" пенсий примерно на 11%. При этом чиновник не смог назвать четких сроков, когда будет проведен перерасчет. Если раньше его проводили в марте, то в прошлом году из-за нехватки средств задержали на несколько месяцев.

"На сегодняшний день предусмотрено, что индексация пройдет так, как это было озвучено. Если говорить о бюджете и средствах, мы говорим о том, что бюджет 2020 года в своем большинстве выполнялся при минимальной зарплате 4 723 грн, которая у нас действовала большую часть года, сейчас у нас есть 5 тыс. грн, будет 6 тыс. и с декабря 6 500", – сказал он.

Правда, при этом Музыченко не упомянул, что в первом варианте проекта бюджета повышение минималки должно было произойти уже в июле. Кроме того, бюджет Пенсионного фонда был на 8,5 млрд грн больше. Из-за "урезания" и освобождения от социальных взносов физлиц-предпринимателей индексацию могут перенести с марта на более поздний месяц.

К примеру, при пенсии в 3,5 тыс. грн размер прибавки может составить около 385 грн. При переносе решения с марта, например, на декабрь украинцы потеряют 3,4 тыс. грн.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.