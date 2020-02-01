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1 февраля • обновлено в 12:24
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Пенсия вырастет на 740 грн: как пересчитают выплаты в Украине

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В Украине максимальная пенсия с 1 июля 2020-го увеличится на 740 грн и достигнет 17 тысяч 120 грн.

Об этом говорится в принятом бюджете Пенсионного фонда. Также на 74 грн повысят и минимальную выплату (до 1712 грн). Перерасчет произойдет в рамках планового повышения прожиточного минимума.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

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Отметим, помимо этого вместе с повышением минималки до 4723 грн с 1 января выросла выплата для тех, кто достиг 65 лет и выполнил требования по стажу. По закону они имеют право на выплату в размере от 40% минималки – 1889,2 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы, согласно законопроекту о запуске второго уровня пенсионного накопления от "Слуги народа" (№2683) ежемесячно должны будут в среднем отдавать от 3% до 7% от зарплаты.

В Украине минимальная пенсия одна из самых низких в Европе. Уже несколько лет выплату считают по сниженному коэффициенту оценки стажа. Для примера, если сейчас выходить на заслуженный отдых, имея среднюю зарплату (около 10 тыс. грн), то размер пенсии составит всего 2,1 тыс. грн.

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Тема
Пенсия в Украине
Место
Украина
Теги
повышение пенсий пенсии
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