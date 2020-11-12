Пенсия от 50 тысяч гривен: кто в Украине получает самые большие выплаты

В Украине судьи получают среднюю пенсию в размере более 51 тысячи гривен. Такую выплату получают 3 425 человек.

Об этом говорится в данных Пенсионного фонда Украины. При этом средняя пенсия в Украине составляет около 3,4 тысяч, а минимальная – 1 712 грн. Есть также ограничение по максимальному размеру выплаты – не больше 10 минимальных (то есть 17 120 грн). Однако судьи такое решение через суд признали незаконным и сейчас получают выплаты без ограничений.

К примеру, согласно реестру НАПК, в 2018-м средняя пенсия судьи Ярослава Романюка составляла более 40 тысяч гривен в месяц.

Пенсия судьи НАПК

Как уже писал OBOZREVATEL, размер будущей выплаты зависит всего от двух показателей: зарплаты и стажа. Чем выше стаж и чем больше зарплаты, тем больше будет выплата. При средней зарплате украинцы могут рассчитывать на выплату в размере около 3,4 тысяч гривен.

Министр соцполитики Марина Лазебная уверена, что в будущем размер пенсий будет сокращаться. Кроме того, ежегодно растут и требования по стажу. Вскоре половина украинцев сможет выходить на пенсию в 63 или 65 лет.

Размер пенсий в Украине один из самых низких в Европе. Главная причина – высокий уровень теневой занятости, низкая зарплата и большое количество физлиц-предпринимателей, которые не платят единый социальный взнос (поступает в ПФУ) за себя.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы, согласно законопроекту о запуске второго уровня пенсионного накопления от "Слуги народа" (№2683) ежемесячно должны будут в среднем отдавать от 3% до 7% от зарплаты.

В Украине минимальная пенсия одна из самых низких в Европе. Уже несколько лет выплату считают по сниженному коэффициенту оценки стажа. Для примера, если сейчас выходить на заслуженный отдых, имея среднюю зарплату (около 10 тыс. грн), то размер пенсии составит всего 2,1 тыс. грн.