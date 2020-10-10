Пенсия, на которую можно выжить, уже не светит, – нардеп от "Слуги народа"
Поколение 30-летних украинцев не получит пенсии, на которые можно будет выжить на заслуженном отдыхе.
Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявила народный депутат Галина Янченко. "Мне 32 года и, я думаю, что моему поколению пенсия, на которую можно выжить, уже не светит. Более того, я думаю, что пенсия, которую страна выплачивает, это средства, за которые сложно прожить", – отмечает депутат.
Она считает, что эту ситуацию можно исправить с помощью пенсионной реформы и накопительной пенсии.
"Пенсионная реформа неотвратима, ее нужно принять для того, чтобы украинские пенсионеры могли стать достойными людьми и обеспечивать себе нормальный уровень жизни. Как европейские пенсионеры, которые на пенсии могут не выживать, а наслаждаться прекрасной старостью, путешествовать, покупать недвижимость. Накопительная пенсионная реформа важна, но к ней мы будем идти постепенно", – сказала Янченко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Украине пенсии с 2021 будут ежегодно индексировать 1 марта, а отдельные категории граждан получат компенсационные выплаты.
Так, после выхода на пенсию украинцы будут получать по две выплаты, а из своих зарплат будут платить дополнительный взнос. Такое нововведение должны разработать до конца 2020 года.
Если человек имеет не менее 15 лет страхового стажа, но его недостаточно для выхода на пенсию, то он имеет право на временную социальную помощь от государства.
В Украине планируют объединить солидарную и накопительную пенсионные системы и введут дополнительный взнос для работника.