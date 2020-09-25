Пенсионный возраст в Украине нужно повышать сразу до 65 лет, – эксперт о последствиях роста дефицита

В Украине рано или поздно придется повышать пенсионный возраст. При этом ряд экспертов уверен, что "границу" можно сразу повышать до 65 лет.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказала старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко. Она уверена: в сложившейся ситуации без повышения пенсионного возраста не обойтись. Эксперт уверена, что уже в следующем году количество пенсионеров начнет резко расти, при этом число плательщиков взносов будет снижаться. В 2021-м закончится постепенное повышение пенсионного возраста для женщин – они будут выходить на заслуженный отдых в 60, как и мужчины. Это приведет к резкому скачку количества пенсионеров.

"Со следующего года будет очень сильно расти численность пенсионеров. Их будет все больше и больше, а плательщиков будет все меньше и меньше. Пенсионный возраст придется повышать. Это без вариантов. Это оптимальный вариант. 60 лет –это для Европы не пенсионный возраст. Нужно повышать хотя бы до 63 или сразу до 65 лет. Но постепенно, на 2-3 месяца в год. Это будет самое правильное решение", – рассказывает OBOZREVATEL Ткаченко.

При этом экс-министр соцполитики Андрей Рева уверен: если сейчас повысить пенсионный возраст, то не будет стимула нарабатывать страховой стаж. До 2028-го в Украине постепенно повышаются требования для выхода на заслуженный отдых в 60 лет. В результате вовремя пенсию смогут получить только те, кто официально отработал как минимум 35 лет.

И в 2028-м условие смогут выполнить только 45% украинцев в возрасте 60 лет, остальным придется работать до 63 или 65 лет. Если сразу повысить пенсионный возраст для всех, то и необходимость в стаже пропадет.

"Мы принимали решение, которые приведут к изменениям в долгосрочной перспективе. Уже через 5-6 лет люди заметят, что нужен стаж для того, чтобы вовремя выходить на пенсию. Если примут решение всем повысить пенсионный возраст, люди просто перестанут официально оформляться. Потеряется в этом смысл", – поясняет Рева.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы, согласно законопроекту о запуске второго уровня пенсионного накопления от "Слуги народа" (№2683) ежемесячно должны будут в среднем отдавать от 3 до 7% от зарплаты.

В Украине минимальная пенсия одна из самых низких в Европе. Уже несколько лет выплату считают по сниженному коэффициенту оценки стажа.