Кто выйдет на пенсию в Украине досрочно: названы специальности и условия

В Украине часть сотрудников может выйти на пенсию в 50 или 55 лет. Для этого нужно иметь стаж на определенных работах.

Об этом говорится в 13 статье закона "О пенсионном обеспечении". В 50 лет могут выйти на заслуженный отдых мужчины, которые имеют 25 лет стажа (из них 10 лет стажа на вредном производстве), и женщины с 20 годами стажа (из них не менее 7 лет и 6 месяцев на вредном производстве).

Согласно закону, вредными считаются работы, которые находятся в списке №1. В списке №2 менее вредные производства, однако они также приносят вред для здоровья. Работники таких специальностей могут выходить на пенсию в 55 лет: если у мужчин есть 30 лет стажа (12 лет и 6 месяцев), а у женщин 25 лет стажа, из них не менее 10 лет на указанных работах.

Кроме того:

с 1 января 2028-го на пенсию можно выйти в любом возрасте, если есть 40 лет стажа;

лица, больные гипофизарным нанизмом (лилипуты), диспропорциональные карлики – после достижения мужчинами 45 лет, женщинами 40 лет и при наличии страхового стажа не менее 20 лет у мужчин и не менее 15 лет у женщин;

лица с инвалидностью по зрению I группы – слепые и лица с инвалидностью с детства I группы – по достижении мужчинами 50 лет, женщинами 40 лет и при наличии страхового стажа не менее 15 лет у мужчин и не менее 10 лет у женщин;

женщины, родившие пятерых или более детей и воспитали их до шестилетнего возраста, матери лиц с инвалидностью с детства, воспитавшие их до указанного возраста, – по достижении 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 15 лет;

военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, полицейские, участвовавшие в боевых действиях, в Антитеррористической операции в районах ее проведения, – после достижения мужчинами 55 лет, женщинами – 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет в женщин.

В 2021-м из общей казны придется перевести рекордные 203,8 млрд грн. Экс-министр соцполитики Андрей Рева в комментарии OBOZREVATEL подытожил: это путь к банкротству солидарной пенсионной системы. И, по его мнению, это делается намеренно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине пенсии с 2021 будут ежегодно индексировать 1 марта, а отдельные категории граждан получат компенсационные выплаты.

Украинцы после выхода на пенсию будут получать по две выплаты, а из своих зарплат будут платить дополнительный взнос. Такое нововведение должны разработать до конца года.

Если человек имеет не менее 15 лет страхового стажа, но его недостаточно для выхода на пенсию, то он имеет право на временную социальную помощь от государства.

В Украине дефицит Пенсионного фонда (ПФУ) в 2021 году достигнет рекордной отметки. Без кардинальных изменений ситуация будет ухудшаться до тех пор, пока вся солидарная система не окажется под угрозой банкротства.