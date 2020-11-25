Пенсионный возраст в 50 лет и новые условия: кого коснется реформа Кабмина

Премьер-министр Денис Шмыгаль зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №4408, который обяжет часть работодателей платить за своих сотрудников повышенный социальный взнос. Собранные деньги направят в накопительный фонд, а деньги из него можно будет тратить с 50 или 55 лет и до достижения общего пенсионного возраста (60 лет).

Таким образом, согласно опубликованному документу, компенсируют дополнительные расходы на досрочный выход на заслуженный отдых. Новшество коснется тех украинцев, которые:

работают на вредном производстве (список №1, смотрите файл ниже) и не достигли возраста 35 лет; они смогут выйти на пенсию в 50 лет;

работают на вредном производстве (список №2, смотрите файл ниже) и не достигли возраста 35 лет; они смогут выйти на пенсию в 55 лет;

"Источником финансирования пенсионных выплат из солидарной системы (до полного перехода на выплаты по накопительной профессиональной пенсионной системы) и формирование пенсионных активов в накопительной профессиональной пенсионной системе будут страховые взносы, которые будут уплачиваться работодателями за счет повышенной ставки единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование на замену механизма возмещения расходов на выплату и доставку льготных пенсий", – говорится в законопроекте.

Проще говоря, заплатит за это работодатель. Бизнес и сейчас должен компенсировать ранний пенсионный возраст своих сотрудников, которые имеют право на досрочную пенсию, однако делает это не исправно.

Законопроектом предполагается ввести три профессиональных пенсионные программы:

программа №1 – дает право на получение пенсионных выплат по достижении возраста 50 лет (Список №1);

программа №2 – дает право на получение пенсионных выплат при достижении 55 лет (Список №2, другие категории лиц, которые имеют право на пенсию на льготных условиях);

программа №3 – дает возможность добровольно приобрести право участия в накопительной профессиональной пенсионной системе на условиях, определенных в коллективных договорах, соглашениях, и на получение пенсионных выплат по достижении 55 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев уже в следующем году ждет новая пенсионная реформа. Тех, кто еще не вышел на заслуженный отдых, обяжут вносить вклад на личный счет. Эти деньги или возьмут из уже существующих налогов и взносов, или заставят платить дополнительно.