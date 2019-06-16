Пенсионный возраст по-новому: суд принял важное решение

Конституционный суд Украины отменил закон, согласно которому украинцы не могли выйти на пенсию за выслугой лет раньше 50-55 лет.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Еще в 2015-м парламентарии приняли решение – часть украинцев, которые имеют право на заслуженный отдых по выслуге лет, обязать работать дольше. Если раньше им было достаточно, например, отработать 25 лет для того, чтобы выйти на пенсию, то сейчас женщина не может закончить карьеру раньше 50 лет, а мужчина – раньше 55-и. То есть фактически добавилось еще одно условие, помимо стажа – минимальный возраст.

Это новшество коснулось летчиков, медиков, работников образования, социального обеспечения и деятелей культуры, а вот металлурги и шахтеры остались со "старыми" правами. 45 народных депутатов обратились в Конституционный суд с требованием разобраться, законно ли их коллеги продлили время работы для ряда категорий.

И Конституционный суд, решение которого не может быть обжаловано, решил, что для выхода на пенсию достаточно стажа и не нужно ждать 50-55 лет. Более того, решение о том, чтобы увеличить необходимый стаж на пять лет, также не соответствует главному закону страны. "Увеличение на пять лет общего и специального стажа работы, необходимого для назначения пенсии за выслугу лет для отдельных категорий работников, лишает этих лиц права на социальную защиту и не соответствует конституционным принципам прав и свобод человека", – заявили в пресс-службе Конституционного суда.

Что говорится в решении:

украинцам не нужно ждать 50 лет (женщинам) и 55 лет (мужчинам), чтобы выйти на заслуженный отдых по выслуге лет;

повышение необходимого стажа – противоречит Конституции.

Для примера, учитель, которые уже имеет 25 лет стажа, но которому всего лишь 47 лет, на данный момент для получения пенсии должен достичь возраста 50 лет, а также к 2019-му иметь минимум 27,5 лет стажа. То есть на пенсию такой работник образования выйти не может, хотя, согласно решению Конституционного суда, это нарушает его права.

В таком случае человек имеет право не только выйти на заслуженный отдых раньше 50 лет, но и получить компенсацию за то, что не получал пенсию какой-то период времени из-за неконституционного решения Рады.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января значительно повысили пенсии около 500 тыс. военных пенсионеров. Кроме того, еще примерно 2 млн украинцев получат прибавку в связи с ростом минималки.

В 2019 году выплаты повысят примерно на 25% от полученной прибавки. Помимо этого, в Украине пересчитают пенсии украинцам с большим стажем. Они по закону имеют право на выплату в размере не менее 40% от минимальной зарплаты. В 2018 году это 1489 гривен, а с 1 января 2019-го – 1669 гривен. То есть почти на 180 гривен больше.

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