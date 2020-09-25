В Украине критически не хватает денег на пенсии: изменят ли пенсионный возраст и к чему приведут новшества "слуг"

В Украине дефицит Пенсионного фонда (ПФУ) в 2021-м достигнет рекордной отметки. Без кардинальных изменений ситуация будет ухудшаться до тех пор, пока вся солидарная система не окажется под угрозой банкротства.

О том, к чему могут привести решения "Слуги народа" и будут ли повышать пенсионный возраст в Украине – читайте в материале OBOZREVATEL.

Пенсионный фонд ведут к банкротству? Доходы падают, а "дыра" растет

В Украине всего за год, с июля прошлого года по июль 2020-го, количество сотрудников, которые платят взнос в Пенсионный фонд, сократилось на 565 тыс. человек. Вместе с тем власти приняли ряд решений, которые позволили работодателям практически безнаказанно не платить налоги и социальные взносы за своих сотрудников. Штрафы кардинально сократили, количество физлиц-предпринимателей, которые находятся на едином налоге, увеличили (для них смягчили условия касательно оборота), частично освободили от взносов ряд предпринимателей.

"Слуги народа" пытаются угодить мелкому бизнесу, но бьют по пенсионерам. Сейчас для большинства украинцев такие изменения не заметны: пенсии платили и будут платить. Но вот проблемы в Пенсионном фонде накапливаются. Только за первое полугодие 2020-го "чистый" (без учета гарантированных государством доплат) дефицит ПФУ взлетел с 23 до 34 млрд грн.

В 2021-м из общей казны придется перевести рекордные 203,8 млрд грн. Экс-министр соцполитики Андрей Рева в комментарии OBOZREVATEL подытожил: это путь к банкротству солидарной пенсионной системы. И, по его мнению, это делается намеренно.

В Украине сократилось количество плательщиков ЕСВ ПФУ

С другой стороны, и в Кабмине и в Верховной Раде куда более мягко высказываются о накопившихся проблемах. Мол, пенсии будут расти, а все обязательства выполняют. "Надо напомнить, что весной, во время начала кризиса, первое, с чего мы начали – это повышение пенсий. Мы их проиндексировали, как было обещано, мы добавили постоянные доплаты пенсионерам, достигшим 80+. Мы также провели все доплаты, которые были возможны на тот момент”, – сказал на заседании Кабмина премьер Денис Шмыгаль.

И глава правительства действительно прав: пенсии индексируют и повышают, как и обещали. Но вот только повышение происходит за счет роста дефицита. Повышение – безусловно, правильный шаг. Сейчас в Украине одни из самых низких выплат в Европе и эту ситуацию нужно менять. Но изменения возможны только за счет трех факторов:

повышения общей средней зарплаты в стране;

перерасчет размера минимальной зарплаты;

детенизация экономики.

"С теневой экономикой никто не борется. Не надо придумывать велосипед – не надо без подкреплений доходами увеличивать расходы. Хочу, чтобы все понимали: я за то, чтобы росли пенсии и выплаты. Но нельзя урезать доходы и повышать вместе с тем расходы. Как повысить доходы? Это может быть повышение минимальной и основной зарплат, детенизация. Обязательно должны быть жесточайшие меры по отношению к тем, кто нанимает людей и не оформляет их на работу", – рассказывает Андрей Рева.

"Слуги народа" обсуждают возможность забрать 2% от единого соцвзноса и столько же от подоходного налога в счет накопительного пенсионного счета. Это, считает бывший министр, приведет к огромным проблемам. Кроме того, из бюджета Пенсионного фонда забрали еще около 900 млн грн на "доставку пенсий" "Укрпочтой".

Старший научный сотрудник института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко рассказывает OBOZREVATEL: наличие дефицита Пенсионного фонда вполне нормальная ситуация. При этом стоит разделять "чистый" и "общий дефицит". Дело в том, что когда государство гарантирует всем пенсию в размере не меньше прожиточного минимума, доплаты отдельным категориям и т.д., все эти расходы должны идти в отдельной строке бюджета страны, а не закладываться в расходы Пенсионного фонда. Сейчас же все государственные гарантии оплачивает ПФУ, но получает на это деньги из общей казны. Помимо этого, из бюджета компенсируют и разницу между доходами и расходами на те пенсии, которые без каких-либо доплат заработали украинцы.

Снова о пенсионном возрасте: стоит ли пересматривать гарантии для украинцев

Лидия Ткаченко уверена: в сложившейся ситуации без повышения пенсионного возраста не обойтись. Эксперт уверена, что уже в следующем году количество пенсионеров начнет резко расти, при этом число плательщиков взносов будет снижаться. В 2021-м закончится постепенное повышение пенсионного возраста для женщин – они будут выходить на заслуженный отдых в 60, как и мужчины. Это приведет к резкому скачку количества пенсионеров.

"Со следующего года будет очень сильно расти численность пенсионеров. Их будет все больше и больше, а плательщиков будет все меньше и меньше. Пенсионный возраст придется повышать. Это без вариантов. Это оптимальный вариант. 60 лет –это для Европы не пенсионный возраст. Нужно повышать хотя бы до 63 или сразу до 65 лет. Но постепенно, на 2-3 месяца в год. Это будет самое правильное решение", – рассказывает OBOZREVATEL Ткаченко.

При этом Андрей Рева уверен: если сейчас повысить пенсионный возраст, то не будет стимула нарабатывать страховой стаж. До 2028-го в Украине постепенно повышаются требования для выхода на заслуженный отдых в 60 лет. В результате вовремя пенсию смогут получить только те, кто официально отработал как минимум 35 лет.

И в 2028-м условие смогут выполнить только 45% украинцев в возрасте 60 лет, остальным придется работать до 63 или 65 лет. Если сразу повысить пенсионный возраст для всех, то и необходимость в стаже пропадет.

"Мы принимали решение, которые приведут к изменениям в долгосрочной перспективе. Уже через 5-6 лет люди заметят, что нужен стаж для того, чтобы вовремя выходить на пенсию. Если примут решение всем повысить пенсионный возраст, люди просто перестанут официально оформляться. Потеряется в этом смысл", – поясняет Рева.

Без борьбы с зарплатами в конверте и жесткого контроля, уже через несколько лет дефицит Пенсионного фонда может достичь критической отметки. В таком случае под угрозой могут оказаться не только украинцы, которые еще работают, но и те, кто сейчас живут на выплаты из ПФУ.