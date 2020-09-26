Пенсионный фонд Украины ведут к банкротству, – экс-министр соцполитики

В 2021-м из общей казны придется перевести рекордные 203,8 млрд грн в Пенсионный фонда на погашение дефицита и государственные гарантии. Экс-министр соцполитики Андрей Рева подытожил: это путь к банкротству солидарной пенсионной системы. И, по его мнению, это делается намеренно.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. "С теневой экономикой никто не борется. Не надо придумывать велосипед – не надо без подкреплений доходами увеличивать расходы. Хочу, чтобы все понимали: я за то, чтобы росли пенсии и выплаты. Но нельзя урезать доходы и повышать вместе с тем расходы. Как повысить доходы? Это может быть повышение минимальной и основной зарплат, детенизация. Обязательно должны быть жесточайшие меры по отношению к тем, кто нанимает людей и не оформляет их на работу", – рассказывает Андрей Рева.

"Слуги народа" обсуждают возможность забрать 2% от единого соцвзноса и столько же от подоходного налога в счет накопительного пенсионного счета. Это, считает бывший министр, приведет к огромным проблемам. Кроме того, из бюджета Пенсионного фонда забрали еще около 900 млн грн на "доставку пенсий" "Укрпочтой".

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С другой стороны, и в Кабмине, и в Верховной Раде куда более мягко высказываются о накопившихся проблемах. Мол, пенсии будут расти, а все обязательства выполняют. "Надо напомнить, что весной, во время начала кризиса, первое, с чего мы начали – это повышение пенсий. Мы их проиндексировали, как было обещано, мы добавили постоянные доплаты пенсионерам, достигшим 80+. Мы также провели все доплаты, которые были возможны на тот момент", – сказал на заседании Кабмина премьер Денис Шмыгаль.

И глава правительства действительно прав: пенсии индексируют и повышают, как и обещали. Но вот только повышение происходит за счет роста дефицита. Повышение – безусловно, правильный шаг. Сейчас в Украине одна из самых низких выплат в Европе, и эту ситуацию нужно менять. Но изменения возможны только за счет трех факторов:

повышения общей средней зарплаты в стране;

перерасчет размера минимальной зарплаты;

детенизация экономики.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы, согласно законопроекту о запуске второго уровня пенсионного накопления от "Слуги народа" (№2683) ежемесячно должны будут в среднем отдавать от 3 до 7% от зарплаты.

В Украине минимальная пенсия одна из самых низких в Европе. Уже несколько лет выплату считают по сниженному коэффициенту оценки стажа.