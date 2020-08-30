Пенсионные правила в Украине будут меняться ежегодно: опубликован график на семь лет

В Украине каждый год, до 2027-го, требования по стажу будут расти. Если в этом году для пенсии в 60 лет нужно иметь от 27 лет стажа, то в следующем – уже 28.

Как говорится в материале OBOZREVATEL, те, кто не выполнит требования, должны будут выходить на заслуженный отдых в 63 или 65 лет. Для примера рассмотрим, как украинцы будут выходить на пенсию с 2027-го:

в 65 лет – если есть от 15 до 25 лет стажа;

в 63 года – если от 25 до 35 лет стажа;

в 60 лет – если есть от 35 лет стажа.

Когда украинцы будут выходить на пенсию

Повышение требований – необходимость. По данным Федерации работодателей, в Украине 10,6 млн работников на 11,3 млн пенсионеров. Правда, есть еще самозанятые и предприниматели. В целом же один работающий содержит своими взносами одного пенсионера.

С минимальной зарплаты в Пенсионный фонд поступает всего 889 грн, а со средней зарплаты – около 1,8 тыс. грн. Разумеется, этих денег катастрофически не хватает.

Количество пенсионеров будет расти МОТ

Международная организация труда подсчитала, что к 2050-му количество пенсионеров в Украине увеличится на 43,9%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине проводят активную проверку всех получателей соцпомощи. Для этого еще в прошлом году приняли специальный закон, который позволил анализировать доходы и расходы даже тех, кто уже три года как не получает деньги от государства.