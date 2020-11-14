Пенсионная реформа Кабмина может превратиться в "финансовую пирамиду" – выводы комитета

Комитет Верховной рады по вопроса антикоррупционной политики пришел к выводу, что законопроект №2683, на базе которого Кабмин планирует ввести второй уровень пенсионного обеспечения (дополнительно собирать средства на "вторую пенсию"), может превратить в "финансовую пирамиду".

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, ведомство рассмотрело документ и пришло у выводам, что в таком виде принимать его нельзя. Так:

Украине не имеет достаточного экономического развития для внедрения второго уровня пенсионного обеспечения;

негосударственный пенсионный фонд может превратиться в "финансовую пирамиду";

отбор участников второго уровня пенсионной системы вводит значительные коррупционные риски, фактически будут выбирать отдельные финансовые учреждения.

"Пенсионный фонд НБУ, о разворовывании средств которого есть ряд уголовных дел, является примером важности надлежащего регулирования государством этой сферы", – говорится в отчете.

С такими доводами согласен и бывший министр соцполитики Андрей Рева. Он добавляет: собранные деньги будет съедать инфляция. В Украине, как и в других более развитых странах с похожей экономикой, нет инструментов для надежного инвестирования средств таким образом, чтобы доход покрыл рост цен и расходы на содержание накопительного пенсионного фонда, администрирование. "Где будут брать капитализацию выше уровня инфляции? Нет такой возможности! Это чистая пирамида", – утверждает политик.

Накопительный пенсионный уровень могут запустить уже с 2021 года. Для этого Верховная Рада должна в первом чтении принять законопроект №2683, а после доработать его совместно с Кабинетом министров.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы, согласно законопроекту о запуске второго уровня пенсионного накопления от "Слуги народа" (№2683) ежемесячно должны будут в среднем отдавать от 3% до 7% от зарплаты.