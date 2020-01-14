Пенсионная катастрофа: половина украинцев останется без выплат, а работающие потеряют право на пособие

В Украине львиная доля работающих останется без пенсий. Ежегодно средний стаж 60-летних сокращается, а требования к нему растут. В результате далеко не все украинцы смогут получить выплату вовремя – им придется работать до 63 и 65 лет.

Подробнее о том, почему работающие рискуют остаться без выплат и какие требования нужно выполнить для того, чтобы выйти на пенсию – читайте в материале OBOZREVATEL.

Движемся в пропасть: украинцы рискуют остаться без пенсий

Через восемь лет в Украине только половина 60-летних сможет выйти на пенсию. Остальным, подсчитали в Минсоце, придется работать до 63 и 65 лет. Такие прогнозы в первую очередь касаются тех, кому сейчас около 30-40 лет и кто все еще не спешит зарабатывать стаж. Если после 50 исправить ситуацию уже не получится, то в 30 еще есть шансы позаботиться о будущем.

Главные цифры:

45% украинцев, которые достигли 60-летия, через восемь лет будут вынуждены работать до 63 и 65 лет;

Украина входит в топ-15 стран с худшей демографической ситуацией;

без реформ в здравоохранении, создания высокооплачиваемых легальных рабочих мест и сокращения смертности, уже в 2050-м население сократится на 28%;

Несколько лет работы без оформления могут лишить права на пенсию.

Главная проблема – украинцы работают неофициально, трудятся "фрилансерами", ездят на сезонные заработки и мало беспокоятся о своем будущем. Уже сейчас такая ситуация привела к огромному дефициту в Пенсионном фонде. Собранных с работающих взносов не хватает.

Ситуация со стажем в Украине ухудшается ежегодно, констатирует ученая, старший научный сотрудник Института демографии и социсследований Лидия Ткаченко. Перекос произошел еще в 80-х, с того момента стаж 60-летних украинцев постепенно сокращается.

А с 2004-го, когда ввели новые правила (в том числе перестали засчитывать в стаж учебу после школы), ситуация обострилась еще больше. "Поменялась структура занятости. Можно утверждать, что стаж тех, кто выходит на пенсию, будет сокращаться ежегодно. Тут целая совокупность факторов – с 2004-го начали учитывать только тот стаж, за который работодатели платили взносы. Также государство решило не платить за студентов. А если с магистратурой учеба в высшем учебном заведении может занимать 5-6 лет, заработать на пенсию становится еще сложнее", – рассказывает ученая.

Пенсии в Украине

Ухудшается и общая демографическая ситуация. Украина входит в топ-15 стран мира с самыми быстрыми темпами сокращения населения, говорится в данных ООН. Такими темпами уже в 2050-м население сократится на 28%, при этом каждый третий будет старше 60 лет. Ни одна пенсионная система такой расклад не выдержит – работающие просто не смогут содержать такую армию пенсионеров.

Как заработать на пенсию

Требования по стажу растут ежегодно. Если сейчас нужно иметь как минимум 27 лет стажа, уже через восемь лет "норма" составит 35 лет. Подробнее с требованиями можно ознакомиться с помощью инфографики OBOZREVATEL.

Как получить пенсию в 60 лет:

работать официально как минимум 35 лет;

получать "белую" зарплату.

Когда и кому выгодно покупать стаж

Недостающие месяцы можно купить у налоговой. В 2020-м один год "стоит" 24,9 тыс. грн. Покупать стаж выгодно только тем, кто заработал на пенсию выше 2 тыс. грн. Если, к примеру, не хватает пять лет, придется заплатить сразу 124,6 тыс. грн.

Как считается стоимость года:

Минимальная зарплата × 22% × 2

Есть еще один вариант – добровольно платить ЕСВ ежемесячно еще до того, как исполнилось 60 лет. Тогда размер платежа составит 22% минимальной зарплаты, то есть всего 1039 грн. Самый простой совет: если вы знаете, что вам не хватит стажа, и все еще работаете неофициально, настаивайте на оформлении или ищите легальную работу.

Заглянула в трудовую, оказалось, полжизни неофициально работала

Как показывает практика, чем старше украинцы, тем больше они думают о пенсии. Это же продемонстрировал и опрос OBOZREVATEL. К примеру, киевлянка с 30-летним стажем Марина рассказывает: в свою трудовую книжку заглянула только недавно. И оказалось, что половину жизни работала неофициально. А теперь, чтобы выйти на заслуженный отдых вовремя, придется докупать стаж.

"Конечно, думаю, особенно после пенсионной реформы. Заглянула в трудовую и поняла, что половину жизни работала неофициально и на старости лет могу остаться с фигой в кармане. Поэтому теперь обращаю внимание на официальное трудоустройство", – рассказывает женщина.

В то же время 23-летний Виталий уверен: рассчитывать на пенсию не стоит. Мол, до того времени все еще изменится.

"О пенсии пока не думаю, так как до нее далеко. Если честно, глубоко убежден, что на пенсионные выплаты не нужно уповать, ибо никогда не знаешь, что будет через 5,10, 20 лет. К сожалению, в нашей стране рассчитывать на государство не стоит, пенсия несоизмерима. И толку от того, что она станет больше на 200 гривен, попросту нет", – уверен молодой человек.

Pixabay

Сверстница Виталия Валентина начала волноваться о том, работает ли она официально, только после изучения пенсионной реформы. Даже несколько лет работы неофициально может лишить права на пенсию в 60 лет.

"Я начала работать еще с 18 лет. Но то по трудовому договору, то на минималку и я как-то об этом раньше не думала. А сейчас я оформлена на полную ставку и чувствую себя более спокойно. К сожалению, найти сейчас хорошего и добросовестного работодателя тяжело, поскольку никто не хочет платить налоги. Но от этого страдает работник", – рассказывает девушка.

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