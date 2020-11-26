Глава Минсоцполитики ответила, выплатят ли пенсии в Украине из-за нехватки денег в казне

Несмотря на экономические проблемы Украины выплата пенсий в декабре будет проводиться в плановом режиме.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на владу" заявила глава Минсоцполитики Марина Лазебная. Программа транслировалась на YouTube-канале ТСН 26 ноября (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Марина Лазебная и Наталья Мосейчук Скриншот видео

Министр отметила, что 25 ноября они закрыли ведомости на пенсии на декабрь.

"4 декабря планово начнется выплата пенсий. Все будет обеспечено. Никакой задержки, кстати, ни по одной социальной выплате нет", – сказала она.

Лазебная добавила, что "нечего волноваться и нечего сеять панику среди людей"

"Да, конечно, я бы хотела больше денег на социальные программы, инициативы, но есть объективная реальность и нужно на это обращать внимание", – заявила она. По словам главы Минсоцполитики, нужно "балансировать и иметь трезвую голову".

Кроме того, министр подчеркнула, что бюджет на 2021 год не предусматривает никаких сокращений социальных выплат.

Напомним, экс-заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Павел Кухта ранее сообщил, что денег в казне не хватает и она фактически работает в режиме картотеки.

Как писал OBOZREVATEL: