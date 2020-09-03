Пенсии в Украине в "ужасном состоянии", в новом бюджете их повысят, – Гетманцев

Украинцы получают пенсии, которые ниже фактического уровня прожиточного минимума. Уже в новом бюджете страны на следующий год будет предусмотрен план повышения выплат.

Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает корреспондент OBOZREVATEL. При этом анонсировать, как именно будут пересчитывать выплаты, политик не стал.

"Действительно, мы имеем пенсию в ужасном состоянии, которая меньше прожиточного минимума, за фактический прожиточный минимум. Это действительно один из приоритетов, который мы должны пересматривать. Но я понимаю подход, согласно которому пересматриваться будут лишь отдельным категориям населения и постепенно будут подниматься пенсии. Но мы будем делать это обязательно и в конце концов сравним пенсию с фактическим прожиточным минимумом. Конкретно, какими путями мы будем идти, увидим из проекта Государственного бюджета, который нам внесут 15 сентября", – заявил Гетманцев.

Отметим, в Украине минимальный размер пенсии составляет 1712 грн, в то же время фактический прожиточный минимум, согласно подсчетам Минсоца, составляет 3267 грн (данные за июль 2020 года). Все украинцы, которые получают меньше 3,2 тыс., фактически находятся за чертою бедности.

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