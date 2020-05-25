Пенсии в Украине повысят на 500 грн: в Минсоце рассказали, когда и кто получит прибавку

В Украине с 2021 года все пенсионеры, которые выполнили требования по стажу и достигли возраста 75 лет, получат ежемесячную прибавку к пенсии в размере 500 грн.

Об этом OBOZREVATEL заявили в Министерстве социальной политики. "Сейчас идут подсчеты и готовится проект постановления. Надбавка может коснутся миллионов пенсионеров. Деньги на финансирование надбавок будут выделяться из государственного бюджета путем выделения ассигнований на финансирование пенсионных программ", – рассказали в ведомстве.

Кроме этого, в 2020-м также проведут еще два повышение выплат. Рост минимальной пенсии в 2020 году составит 131 грн, однако его разобьют на два этапа. Первый состоится 1 июля 2020-го, тогда выплату увеличат с 1638 до 1712 грн. Важно отметить, что вместе с тем увеличится и максимальная пенсия.

Если сейчас она составляет 16,3 тыс. грн, с 1 декабря украинцы будут получать до 17,1 тыс. Правда, такие выплаты чаще всего касаются тех, кто выходил на заслуженный отдых по специальным правилам. Госслужащие, некоторые военные, народные депутаты и так далее. Закон ограничивает максимальную выплату для всех, кроме судей (те в судебном порядке отстояли свое право на высокие пенсии). Получать можно не больше 10 минимальных пенсий. Вместе с ростом минимальной выплаты растет и максимальная.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины разрабатывает механизм внедрения обязательной страховой пенсионной системы, которая будет работать наряду с действующей солидарной. В результате украинцы смогут получать по две пенсии.