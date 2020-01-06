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6 января • обновлено в 11:43
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Пенсии в Украине под угрозой: в "Слуге народа" озвучили критический прогноз сокращения населения

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В Украине в 2023 году 44% населения будут в возрасте от 60 лет, а уже в 2050-м этот показатель увеличится до 72%. Такая динамика поставит под угрозу работу пенсионной системы.

К такому выводу пришли народные депутаты от "Слуги народа", которые разработали законопроект о новой пенсионной реформе. Расчеты произвели с учетом данных ООН, украинской статистики и собственных расчетов. Об этом говорится в разработанном законопроекте №2683 (автор – глава профильного комитета Галина Третьякова).

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Законопроект №2683

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Так, Украина входит в топ-15 стран мира с самыми быстрыми темпами сокращения населения. Причем в ближайшие десятилетия сокращение населения будет происходить за счет трудоспособных. За 5 лет население сократится на 18%, соотношение между пенсионерами и работающими возрастет почти вдвое.

"Низкий уровень рождаемости и увеличение продолжительности жизни иметь существенные последствия для публичных финансов, особенно для пенсионной системы. При прочих равных условиях, сокращение численности населения трудоспособного возраста обусловит уменьшение количества плательщиков единого социально взноса. В то же время расходы на социальную защиту пожилых людей, в том числе пенсионные расходы, будут расти вместе с увеличением доли пожилых людей", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Украине в 2019 году должны были запустить накопительные пенсии, решение отсрочили;

  • Минимальной пенсии не хватает даже на покупку самых необходимых товаров и услуг из потребительской корзины;

  • Вопрос повышения пенсионного возраста остался актуальным, но рассмотрят его только после 2028 года.

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Тема
Пенсия в Украине
Место
Украина
Теги
Накопительная пенсия пенсии
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
оказывается Сталин был благодетелем для Украины...
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
а че вы думали ук.ро.жопы - заграница вам поможет? мне кажется даже самые упоротые начали понимать к чему все ведет - маргарет тэтчер злая поганая тв.арь еще в 80-е сказала, что от СССР должно остаться 10 млн. населения - неужели вы мазеповцы подумали, что предав Родную Мать Русь Великую вас кто то полюбит, мра.зи поганые?!
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Пигин Макс
Пигин Макс
А Россия всё равно рухнет)))))))))
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