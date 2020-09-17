Пенсии в Украине пересчитают в несколько этапов: чего ждать от нового бюджета

В Украине в марте 2021 года проведут плановую индексацию пенсий, кроме того, впереди еще три повышения минимальных выплат.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Все пенсионеры старше 75 лет смогут получать дополнительно до 400 грн. С 2020 года такое же правило начало действовать для украинцев возрастом от 80 лет. Кстати, доплаты для таких украинцев продолжаться и в этом году (по 500 грн), но при условии, что их выплата не выше средней зарплаты.

Кроме того, с этого года начали индексировать выплаты ежегодно 1 марта. Индексация будет происходить как минимум на 50% уровня инфляции и 50% от роста зарплат.

Как изменится минимальная пенсия:

с декабря 2020 года – 1769 грн;

с июля 2020 года – 1854 грн;

в декабре 2020 года – 1934 грн.

Как изменится максимальная пенсия:

с декабря 2020 года – 1769 грн;

с июля 2020 года – 1854 грн;

в декабре 2020 года – 1934 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая и.о. председателя НБУ Екатерина Рожкова заявила, что запуск "печатного станка" является для НБУ "красной линией", которую он не собирается пересекать.

Украине понадобится около трех-четырех лет для того, чтобы восстановить экономическую ситуацию, которая была до коронавируса. При этом уже в 2021 году большинство рейтинговых агентств и международных организаций ожидает улучшения ситуации.